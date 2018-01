Friesoythe Am Ende einer langen Diskussion war das Ergebnis eindeutig: Die Sauna im Friesoyther Aquaferrum soll geschlossen werden. Das hat am Mittwochabend die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe GmbH (Wibef) beschlossen. Die Wibef ist Betreiber des Allwetterbades und die Gesellschafterversammlung besteht aus allen Ratsmitgliedern der CDU/FDP-Fraktion und der SPD-Fraktion im Friesoyther Stadtrat sowie Bürgermeister Sven Stratmann und Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers.

Überraschend hitzig wurde die Debatte um die Zukunft der Sauna geführt. Schien das Aus des Wellnessbereiches nämlich eigentlich schon beschlossene Sache, zog Dr. Matthias Lamping eine Berechnung der CDU aus dem Hut, die zunächst alles wieder auf den Kopf stellte. Hierin wurde berechnet, dass man den Wellnessbereich durch ein paar Änderungen wirtschaftlicher – in diesem Fall mit einem geringeren Defizit – betreiben und somit eventuell retten könne.

Dieser Vorschlag wurde von der SPD kategorisch abgelehnt. So würde man die Situation nicht nur verschleppen, sondern noch verschlimmern. Auch ein Rechtsanwalt von der Unternehmensberatung PWC schlug eindeutig vor, die Sauna zu schließen. Denn durch das EU-Beihilferecht sei eine weitere Bezuschussung der Sauna durch die Stadt Friesoythe, wie es momentan noch geschieht, nicht zulässig. Eine Weiterführung hätte dadurch wohl auch strafrechtliche Konsequenzen, gerade für Wibef-Geschäftsführerin Heidrun Hamjediers. Diese kündigte auch an, ihr Amt zur Verfügung zu stellen, wenn weiter am Saunabetrieb festgehalten werde.

So weit kam es dann aber doch nicht. Mit einer Gegenstimme (CDU-Ratsherr Karl-Heinz Krone) wurde der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrates gefolgt. In Anbetracht der vorliegenden Prüfungsergebnisse und des vorliegenden Zahlenmaterials sieht die Gesellschafterversammlung keine Möglichkeit, die Sauna im Aquaferrum im bisherigen Umfang wirtschaftlich zu betreiben, heißt es in dem Beschluss. Die Gesellschafterversammlung beschloss deshalb, den Saunabetrieb zum nächstmöglichen Zeitpunkt „geordnet abzuwickeln“. Zudem wurde beschlossen, dass der Gastrobereich so reduziert werden soll, so dass ein angemessenes und wirtschaftlich vertretbares Angebot vorhanden ist.

