Friesoythe Vor etwas über drei Jahren wurde die Sauna im Friesoyther Aquaferrum eröffnet. Mit hohen Ambitionen. Mit dem Wellnessbereich könne schließlich – im Gegensatz zum reinen Badbetrieb – Geld verdient werden, hieß es 2013 seitens der CDU-Fraktion. Also wurde für 1,3 Millionen eine Saunalandschaft hinzugeplant. Drei Jahre später steht fest: Geld verdient hat die Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH (Wibef) als Betreiber des Bades bis heute nicht. Im Gegenteil. Der Wellnessbereich ist ein dickes Zuschussgeschäft von rund 75 000 Euro. Die Stadt Friesoythe sprang bislang immer ein, um das finanzielle Defizit zu decken. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Wibef-Gesellschafterversammlung zog am Mittwochabend die Reißleine und stimmte für die Schließung der Saunaanlage.

Hitzige Debatte

Die Gesellschafterversammlung besteht aus allen Ratsmitgliedern der CDU/FDP-Fraktion und der SPD-Fraktion im Friesoyther Stadtrat sowie Bürgermeister Sven Stratmann und Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers, die auch als Wibef-Geschäftsführerin tätig ist.

kommentar Zahlen zählen Es ist wirklich bedauerlich, dass die Sauna dicht machen muss. Die Besucherzahlen steigen an, darunter sind viele Stammgäste, auch aus dem weiteren Umland. Doch wenn die Zahlen eine andere Sprache sprechen, muss gehandelt werden. Wenn ein Betrieb in der freien Wirtschaft jedes Jahr ein Defizit einfährt, dann wird über kurz oder lang der Schlüssel umgedreht. Bei der Sauna kann der Ansatz kein anderer sein. Es geht nicht, dass Steuergelder zum Erhalt einer Wellnesseinrichtung eingesetzt werden – und ist zudem rechtlich auch nicht zulässig. Als 2013 mit CDU-Mehrheit die Errichtung einer Saunalandschaft beschlossen wurde, hieß es, damit könne man im Gegensatz zum Badbetrieb jedenfalls Geld verdienen. Diese Rechnung ging nicht nicht einmal im Ansatz auf. Das Saunaprojekt ist gescheitert. Jetzt gilt es, den Wellnessbereich vernünftig abzuwickeln und mit neuen Ideen zu entwickeln. Die Gedankenspiele haben längst begonnen.

Überraschend hitzig wurde die Debatte um die Zukunft der Sauna geführt. Schien das Aus des Wellnessbereiches nämlich eigentlich schon beschlossene Sache, zog Dr. Matthias Lamping eine Berechnung der CDU aus dem Hut, die zunächst alles wieder auf den Kopf stellte. Hierin wurde berechnet, dass man den Wellnessbereich durch ein paar Änderungen wirtschaftlicher – in diesem Fall mit einem geringeren Defizit – betreiben und somit eventuell retten könne.

Dieser Vorschlag wurde von der SPD kategorisch abgelehnt. Es werde kein neuer Sachverhalt geliefert, sondern würde die Situation nur noch verschlimmern, so Renate Geuter (SPD). Es sei nicht erkennbar, wie die Sauna mittelfristig kostendeckend betrieben werden könne. „Es kann doch nicht das Ziel sein, ein Defizit zu machen. Entweder Sie legen etwas vor, das kostendeckend ist, oder Sie lassen es“, richtete sich Olaf Eilers (SPD) an die Reihen der CDU.

Geschäftsführerin Hamjediers betonte zudem, dass man mehrere Kostenberechnungen erstellt und viele Überlegungen angestellt habe, um die Sauna finanziell besser aufzustellen. Doch alle Bemühungen hätten gezeigt, dass es so gut wie nicht möglich sei, positive Zahlen zu erzeugen.

Als größtes Problem in Sachen Sauna hat sich das EU-Beihilferecht entwickelt. Vor zehn Jahren noch völlig unbeachtet, rückt diese Verordnung immer mehr in den Fokus von Aufsichtsbehörden wie die Kommunalaufsicht oder Rechnungshöfe. Das EU-Beihilferecht untersagt die Unterstützung von Unternehmen durch staatliche Mittel, also in diesem Fall durch Zahlung aus der Friesoyther Stadtkasse, wenn es dadurch zu Wettbewerbsverzerrungen kommen kann. Während das Bad an sich von dieser Vorgabe ausgenommen ist, betrifft sie aber sehr wohl Saunalandschaft und Gastronomie. Hier dürfte die Stadt höchstens 66 000 Euro pro Jahr und in drei Jahren nicht mehr als 200 000 Euro zuschießen. Doch die Zahlungen der Stadt liegen bei der Sauna deutlich darüber.

Jan Otter, Rechtsanwalt bei PwC in Hamburg, zeigte in der Gesellschafterversammlung auf, dass eine Nichtbeachtung des EU-Beihilferechtes juristische Folgen nach sich ziehen würde. Und er wurde sehr deutlich: „Wenn die Stadt Friesoythe weiter Zuwendungen an die Wibef zahlt, um damit den Betrieb der Sauna zu finanzieren, ist das rechtswidrig.“ Und da vor allem die Geschäftsführerin verpflichtet sei, das EU-Beihilferecht zu beachten, stünde sie auch in der Haftungsfrage weit vorne. Ihr könnte dann Insolvenzverschleppung, Betrug und/oder Untreue vorgeworfen werden.

„Ich bin als einzige persönlich haftbar. Wenn also am Saunabetrieb mehrheitlich festgehalten werden soll, dann bitte ich Sie, mich von meinem Amt zu entbinden“, sagte Hamjediers. So weit kam es dann aber doch nicht. Mit einer Gegenstimme (CDU-Ratsherr Karl-Heinz Krone) wurde der bereits im Dezember vom Aufsichtsrat gefassten Beschlussempfehlung gefolgt.

„Geordnet abwickeln“

In Anbetracht der vorliegenden Prüfungsergebnisse und des vorliegenden Zahlenmaterials sieht die Gesellschafterversammlung keine Möglichkeit, die Sauna im Aquaferrum im bisherigen Umfang wirtschaftlich zu betreiben, heißt es in der Vorlage. Die Gesellschafterversammlung beschloss deshalb, den Saunabetrieb zum nächstmöglichen Zeitpunkt „geordnet abzuwickeln“. Zudem wurde beschlossen, dass der Gastrobereich so reduziert werden soll, dass ein angemessenes und wirtschaftlich vertretbares Angebot vorhanden ist.

Wann genau die Sauna dicht gemacht wird, steht bislang noch nicht fest. In diesem Monat aber wohl nicht mehr, teilte Heidrun Hamjediers am Donnerstag mit. Eintrittskarten, die bis zur Schließung nicht eingelöst worden sind, „können auf jeden Fall umgetauscht werden“, so die Wibef-Geschäftsführerin.