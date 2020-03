Aufruf: Stratmann vertraut auf Nächstenliebe und Solidarität

Friesoythe „Was vor Wochen noch unvorstellbar war, ist heute Realität. Auch in Friesoythe steht das öffentliche Leben still, Unternehmen und Behörden versuchen mit geeigneten Maßnahmen, Kunden und Mitarbeiter zu schützen und ihre jeweiligen Betriebsabläufe trotzdem aufrecht zu erhalten.“ So beginnt eine öffentliche Mitteilung von Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann an die Bürger. Besonders gefordert seien nun die Menschen, auf die man im Krisenfall ganz besonders angewiesen sind. Damit meine er vor allem das medizinische Personal in den Arztpraxen, Krankenhäusern, Hospitälern und in den Pflege- und Wohnheimen. Aber auch die Polizei- und Rettungskräfte seien jetzt besonders gefordert, gelte es doch, die notwendigen Maßnahmen der Behörden auch durchzusetzen. Er sei fest davon überzeugt, dass alle durch umsichtiges Handeln und die Vermeidung jeden unnötigen Sozialkontaktes viel dazu beitragen können, dass die Strukturen auch weiterhin funktionieren. Ganz konkret fordert er alle dazu auf, auf Zusammenkünfte im privaten Bereich soweit möglich zu verzichten. Stratmann: „Ich vertraue darauf, dass Nächstenliebe und Solidarität in Friesoythe keine leeren Schlagworte sind, sondern aktiv gelebt werden. Bleiben Sie gesund.“