Friesoythe Wer ist die größte Persönlichkeit Friesoythes? Mit dieser Fragestellung konfrontierten wir kürzlich alle Leser dieser Zeitung. Verbunden war diese Frage mit dem Aufruf, Vorschläge zu machen, wer diese Person wohl sein könnte. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Schnell gingen die ersten Anregungen ein.

So wurde zum Beispiel der ehemalige Bürgermeister Heinrich Niehaus aus Markhausen genannt. Er war von 1984 bis 1996 ehrenamtlicher Chef im Friesoyther Rathaus. Dieser habe sich in den Jahren nach der Gebietsreform 1974 und in der Folge als Bürgermeister für die Landwirtschaft und vor allem für den Zusammenhalt aller Ortsteile stark gemacht, teilte eine Leserin mit.

Ein anderer schlug Heinrich Kuhlmann senior aus Friesoythe vor. Dieser habe es zum Ende des Zweiten Weltkrieges unter großem persönlichen Einsatz geschafft, dass die Soestebrücke im Stadtzentrum nicht zerstört worden sei. Erinnert wurde auch an die Verdienste von Propst August Wehage, der nach dem Krieg den Wiederaufbau der Marienkirche vorangetrieben habe.

„Was ist schon groß?“

Ein anderer Leser merkte dagegen kritisch an: „Was ist schon groß, größer, am größten? Eine Mutter, die zehn Kinder alleine groß zieht (weil der Mann im Krieg gefallen ist), das ist wahre Größe. Ein Handwerker, der einen Betrieb aufbaut, mehr als 30 Leuten Beschäftigung gibt und dafür sorgt, dass alle Mitarbeiter (und ihre Familien) Freude haben, ist wirklich groß.“ Größe daran zu messen, wer politisch, wirtschaftlich oder akademisch mehr als der Durchschnitt geleistet habe, sei eine sehr verkürzte Sichtweise, „ein Spiegelbild von heute, wo Bekanntheit und Promistatus mehr wertgeschätzt werden als tatsächliche Persönlichkeit“.

Richtiger wäre es seines Erachtens, vor allem Persönlichkeiten zu benennen, „die gar nicht die größten, tollsten sind und sein wollen, aber als Menschen aus Friesoythe wirklich Ungewöhnliches geleistet/erreicht haben, als Vorbild dienen können, die aufzeigen, dass aus Friesoythe wirklich coole Typen kommen, auf die man stolz sein kann“.

Genau darum geht es in dem Aufruf schließlich auch. Es soll am Ende dieser Aktion keine Liste erstellt werden, wer denn wohl „die Größte“ oder „der Größte“ ist. Es geht einzig und allein darum, auf Friesoyther hinzuweisen, mit denen man etwas ganz Besonderes verbindet. Und diese Menschen sollen an dieser Stelle in Erinnerung gerufen werden.

Hinweise willkommen

Vorschläge können gerne per Post geschickt oder natürlich auch persönlich vorbeigebracht werden (NWZ Friesoythe, Am Alten Hafen 12, 26169 Friesoythe), oder per E-Mail geschickt werden an red.friesoythe@nwzmedien.de. Gerne können Sie auch anrufen (Telefon 04491/99882900). Es wäre schön, wenn Sie ihren Namen, Wohnort sowie Telefonnummer angeben und den Vorschlag mit ein paar Sätzen begründen würden.