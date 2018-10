Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH (Wibef) soll auf den Prüfstand

Als 2002 die Friesoyther Stadtentwicklungs GmbH (Frieseg) ins Leben gerufen wurde, hatte die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Friesoythe die Liegenschaften des Rathauses Friesoythe übernommen, einen Erweiterungsbau errichtet sowie die vorhandene Bausubstanz saniert. Drei Millionen Euro wurden damals investiert. Die Liegenschaften sind an die Stadt Friesoythe vermietet. Daneben errichtete die Gesellschaft im Treuhandverfahren das Feuerwehrhaus in Altenoythe. 2010 und 2011 hat die Frieseg zudem Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden errichtet. 2013 wurde die Frieseg in Wirtschaftsbetriebe Friesoythe GmbH (Wibef) umfirmiert. Die Aufgaben wurden um die Abwicklung des Aquaferrums sowie die 6,3-Millionen-Euro-Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest (KNN) erweitert. Die Wibef hat Verbindlichkeiten in Höhe von rund zwölf Millionen Euro.

Auf der jüngsten Wibef-Gesellschafterversammlung wurde beschlossen, dass Anfang des kommenden Jahres überprüft werden soll, welche Folgen die Auflösung der Wibef hätte. Die SPD würde es befürworten, wenn die Stadt wieder das komplette Ruder in die Hand bekommen würde und hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Die CDU sei offen für dieses Thema, vor allem, wenn sich dadurch Geld sparen ließe.