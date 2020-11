Aufruf im Nordkreis: Mensch des Jahres: Wer hat den Titel verdient?

Oldenburg

Glühwein, Mandeln und Bratwurst to go Hier stehen in Oldenburg die Weihnachtsmarkt-Buden

An diesem Dienstag wäre eigentlich der Lambertimarkt in Oldenburg eröffnet worden. Doch Corona hat alles verändert. Nun haben sich die Schausteller in der Stadt verteilt – und verkaufen Weihnachtsmarktgefühl „to go“.