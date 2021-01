Aufruf: Wer hat ganz besondere Auszeichnung verdient?

Friesoythe /Barßel /Bösel /Saterland Sie arbeiten häufig im Stillen, im Hintergrund, bewirken aber so viel Gutes: Menschen, die sich für andere einsetzen, gibt es im Nordkreis jede Menge – ob als Ehrenamtlicher, Lebensretter oder einfach hilfsbereite Person. Genau diese Personen werden im Rahmen der NWZ-Aktion „Menschen des Jahres 2020“ gesucht.

Dafür brauchen wir aber Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser. Schlagen Sie uns Personen vor, die diese Auszeichnung aus Ihrer Sicht verdient haben. Gesucht werden eine Frau des Jahres und ein Mann des Jahres. Teilen Sie uns kurz mit, wen Sie vorschlagen, wie wir ihn oder sie erreichen können und warum Sie die Person vorschlagen. Einzige Voraussetzung: Der Kandidat beziehungsweise die Kandidatin muss aus dem Nordkreis kommen, also aus der Stadt Friesoythe oder den Gemeinden Barßel, Bösel, Saterland. Alles andere wie Alter oder Geschlecht ist vollkommen egal.

Diesmal sind die Voraussetzungen allerdings völlig anders. Denn erstmals werden die Sieger aufgrund der Corona-Pandemie nicht bei einer großen Preisverleihung im Rahmen des NWZ-Jahresempfanges geehrt werden können.

Die Kandidatensuche und die Wahl der Menschen des Jahres finden indes wie gewohnt statt. Es ist aber etwas Eile geboten. Alle Vorschläge bis Montagmorgen, 18. Januar, noch in der Redaktion eingehen, werden berücksichtigt. Entweder per Mail (red.friesoythe@nwzmedien.de) oder per Post (NWZ-Redaktion, Am Alten Hafen 12, 26169 Friesoythe). Eine erfahrene Jury wird dann entscheiden, wer die Menschen des Jahres 2020 werden.