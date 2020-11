Ehrenamtspreis: Wer wird Mensch des Jahres 2020?

Mitmachen ist ganz einfach

Vorschläge für eine Frau oder einen Mann des Jahres können Sie entweder in einem kleinen Brief niederschreiben, der allerdings nicht länger als eine Din-A-4-Seite lang sein sollte, oder Sie schicken uns eine E-Mail (red.friesoythe@nwzmedien.de). Gerne können Sie Ihren Vorschlag auch in der NWZ-Redaktion in Friesoythe (Am Alten Hafen 12, 26169 Friesoythe) abgeben. Bis zum 15. Januar 2021 sollte der Hinweis eingegangen sein.

Bitte teilen Sie uns den Namen und die Adresse des Kandidaten mit. Ganz wichtig ist auch eine kleine Begründung, warum Sie diesen Menschen vorschlagen.