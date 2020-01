Friesoythe /Barßel /Bösel /Saterland Die nächste Kommunalwahl findet in Niedersachsen zwar erst im Herbst 2021 statt, doch schon jetzt müssen dafür erste Weichen gestellt werden. Konkret geht es um die Zahl der Sitze in den Räten. Bis zum 1. April dürfen die Räte in Friesoythe, Barßel, Bösel und im Saterland selbst entscheiden, wie viele Mandatsträger in der Wahlperiode 2021 bis 2026 in den jeweiligen Räten sitzen sollen.

Nach der Kommunalverfassung können sich die Räte um zwei, vier oder sechs Mitglieder verkleinern. Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen wird es immer schwieriger für die Parteien, genügend Kandidaten für die Kommunalwahl aufzustellen. Zum anderen wird durch eine Reduzierung auch Geld gespart. Schließlich bekommen alle Ratsmitglieder Aufwandsentschädigungen, die je nach Kommune variieren. Das sind pro Sitz und Wahlperiode schnell mal mehrere tausend Euro.

• Friesoythe

In Friesoythe könnten theoretisch 34 Ratsleute gewählt werden. So viele Sitze stehen einer Kommune zwischen 20 000 und 25 000 Einwohnern laut Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz zu. Doch der Friesoyther Stadtrat hat kürzlich beschlossen, das Gremium auf 32 Mandate zu beschränken. Diese Verringerung gab es bei der letzten Kommunalwahl auch schon.

• Barßel

In Barßel wurde die Anzahl der Sitze auch bereits für die laufende Wahlperiode auf 28 reduziert. Möglich wären 30 Sitze für Kommunen zwischen 12 000 und 15 000 Einwohnern. Für die nächste Wahl steht eine Entscheidung noch aus. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der Barßeler Rat erneut für eine Reduzierung stimmen wird.

• Saterland

In der Gemeinde Saterland sind prinzipiell auch 30 Sitze möglich. Es wurde aber von der Reduzierung um vier Mitglieder Gebrauch gemacht, so dass die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder bei der letzten Kommunalwahl im September 2016 26 betragen hat. Hier kommt allerdings die Besonderheit hinzu, dass die Alternative für Deutschland (AfD) bei der Wahl zwei Sitze errungen hat, aber nur ein Kandidat auf dem Wahlzettel stand. Somit verfiel ein Sitz. Und der einzige AfD-Kandidat bleibt seit Juni 2017 allen Sitzungen unentschuldigt fern. Der Rat der Gemeinde Saterland hat auf der Sitzung am 16. Dezember 2019 entschieden, die Reduzierung um vier Sitze beizubehalten.

• Bösel

Bösel kann erstmals einen solchen Beschluss fällen. Bislang gibt es im Gemeinderat 20 Sitze. Und bei 20 Sitzen und weiniger darf nicht reduziert werden. Nun hat Bösel aber die Marke von 8000 Einwohnern geknackt. Demnach stehen Bösel nun 22 Sitze zu. Theoretisch könnte der Rat demnach um zwei auf dann wieder 20 Sitze verringert werden. In Bösel wird der Beschluss wohl in der Ratssitzung am 25. März getroffen werden.