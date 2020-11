Bürgerbefragung: Friesoythe fit für Zukunft machen

Friesoythe Die Stadt Friesoythe möchte den Stadtkernbereich weiter fit für die Zukunft machen. Das kündigte Bürgermeister Sven Stratmann an. Im Rahmen des laufenden Stadterneuerungsprozesses seien schon viele Maßnahmen zur Verbesserung der Kernstadtstruktur in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt worden. Nun sei es an der Zeit, eine Bilanz der bisherigen Umsetzung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) zu ziehen, die damals formulierten Handlungsfelder, Leitbilder und Ziele der Stadtentwicklung hinsichtlich ihrer Aktualität zu überprüfen und bezüglich der sich verändernden Strukturen in der Gesellschaft und im Bereich Umwelt fortzuschreiben. Das Motto lautet: „Friesoythe 2030/40 weiterdenken“.

Teil der ISEK-Fortschreibung ist eine umfassende Einbindung der Öffentlichkeit. Corona-bedingt wird diese Beteiligung seitens der Stadt mithilfe einer digitalen Beteiligungsform durchgeführt.

Der Fragebogen steht auf der Internetseite der Stadt Friesoythe unter der Rubrik „Wohnen und Wirtschaft“ zur Verfügung. Auf der ersten Seite des Fragebogens wird zunächst erklärt, was ein ISEK ist und wie es erarbeitet wird. Zudem haben Interessierte die Möglichkeit, sich ein Bild vom Stadtkernbereich der Stadt Friesoythe zu machen. Danach haben die Bürger mithilfe verschiedener Fragestellungen die Möglichkeit, der Stadtverwaltung Visionen, Impulse und Ideen mitzuteilen. Die Bürgerbefragung läuft bis zum 15. November.

