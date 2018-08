Friesoythe Nicht nur tonnenweise Müll, sondern auch eine Bombe liegen auf dem Platz „Burgwiese“ an der Thüler Straße in Friesoythe vergraben. Darin sind sich die Experten in ihren Gutachten einig. Die Sanierung der Fläche wird mehrere hunderttausend Euro kosten. Die Rede ist von bis zu 600 000 Euro. Zweieinhalb Monate ist es nun her, dass das ganze Ausmaß bekannt wurde. Seitdem ist die „Burgwiese“ gesperrt. Die NWZ fragte bei der Stadt Friesoythe nach, wie es denn nun weitergeht.

Wie berichtet wurde das Gelände an der Soeste in der Nachkriegszeit als Müllhalde genutzt. Rund 2800 Tonnen Müll liegen bis heute rund ein bis zwei Meter tief in der Erde. Zudem wurde Ende Mai dieses Jahres bekannt, dass auf der „Burgwiese“ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Bombe der Alliierten entsorgt wurde. Ein glaubwürdiger Zeitzeuge habe sich daran erinnert.

Daher rückte vor einigen Wochen auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover an, um die Bombe zu lokalisieren. Diese konnte aber aufgrund der vielen Altlasten der Müllhalde nicht gefunden werden. Also wurde die Brachfläche kurzerhand gesperrt. Es musste sogar kurzfristig das Springturnier des Reit- und Fahrvereins Friesoythe abgesagt werden.

„Wir wollen die Fläche so schnell wie möglich wieder nutzbar machen“, sagte Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers am Donnerstag im Gespräch mit der NWZ. Es sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, in dem es um Details der Sanierung gehen soll. Denn das Abtragen der kontaminierten Erde, die einem Müllberg von 2000 Kubikmetern entspricht, würde durch die vermutete Bombe enorm erschwert.

„Wir haben nochmals eine Sondierung vorgenommen, doch es ist nicht erkennbar, wo die Bombe liegen könnte“, so Hamjediers. Daher müssten bei den Erdarbeiten vermutlich auch ständig Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vor Ort sein.

Die „Burgwiese“ sollte ohnehin wegen der Müllhalde saniert werden, denn „wir wissen, dass dort was ist, also müssen wir handeln“, sagte de Erste Stadträtin. Das jetzt gleichzeitig auch noch eine Bombe gesucht werden müsste, sei sehr unglücklich – und teuer. War zunächst von rund 500 000 Euro für die Sanierung die Rede, wird jetzt von bis zu 600 000 Euro gesprochen.

„Diese Summe kann eine Kommune nicht alleine tragen“, sagte Hamjediers. Für solche Maßnahmen könne man Fördermittel beantragen und man hoffe, dass der Antrag auch bewilligt werde. Bürgermeister Sven Stratmann habe sich deswegen am Donnerstag auch in Hannover mit Vertretern der zuständigen N-Bank getroffen. Eine Entscheidung, ob Fördermittel fließen werden, steht aber noch aus. Ebenso wenig gibt es noch einen konkreten Zeitplan.