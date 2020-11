Großer Landkreis-Cloppenburg-Check: Ihre Meinung ist uns wichtig

Friesoythe /Cloppenburg Der große Landkreis-Check der Nordwest-Zeitung stößt auf enorme Resonanz. Mehr als 4000 Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Kreisgebiet haben bereits an der Umfrage teilgenommen. Wer Lust hat, sich ebenfalls zu beteiligen, hat noch bis zum 6. Dezember unter www.nwzonline.de/cloppenburg-check die Möglichkeit dazu.

Zusammen mit dem Oldenburger Unternehmen Umfrageheld haben wir für den Landkreis Cloppenburg einen Fragenkatalog mit mehr als 20 Themen zusammengestellt. Auf einer Skala von eins bis zehn können Sie Ihre Stadt oder Ihre Gemeinde in den jeweiligen Themenfeldern bewerten.

Zwischenstand

Zwei Wochen läuft die Umfrage bereits. Da lohnt sich ein Blick auf die bisherigen Ergebnisse. Beispiel Lebensqualität. Unter allen 13 Städten und Gemeinden des Landkreises fühlen sich die Leute aus Barßel und Emstek am wohlsten (Durchschnitt 7,3). Schlusslicht ist in dieser Kategorie Cappeln (5,8). Cappeln belegt derzeit auch gleich in anderen Themenblöcken den letzten Platz. Besonders gravierend ist es in puncto Gastronomie und Kultur (jeweils 3,6). Mit einer Durchschnittsnote von 5,7 ist die Gemeinde auch insgesamt am unteren Ende der Skala – was sich natürlich im Laufe der nächsten Woche noch ändern kann.

Obenauf ist die Gemeinde Emstek. Im Durchschnitt kommt der Ort auf eine Bewertung von 6,8. Keine andere Kommune wird derzeit besser bewertet. Gepunktet wird in Emstek vor allem mit der Kinderbetreuung und der Familienfreundlichkeit. Lindern (6,7), Garrel (6,6) und Barßel (6,5) sind dem Spitzenreiter aber nah auf den Fersen.

Die Städte Cloppenburg (6,2), Friesoythe (6,4) und Löningen (6,2) haben da – noch – das Nachsehen.

Reaktionen

Alle Teilnehmenden haben auch die Gelegenheit, am Ende der Umfrage eigene Anregungen, Wünsche und Themenvorschläge zu formulieren. Davon wird erfreulicherweise auch reger Gebrauch gemacht. Weit über 600 Kommentare wurden bereits hinterlassen. Viele werden auch in späteren Berichterstattungen durchaus hilfreich sein. Hier ein paar Beispiele: „Der Bahnhof Löningen sollte aktiviert werden für Personenverkehr.“ „Ich liebe Cloppenburg. Aber die medizinische Versorgung ist eine Katastrophe.“ „In Friesoythe fehlen gemütlichen Kneipen und Cafés und das kulturelle Angebot könnte etwas rockiger sein.“ „Im Saterland fehlt eine Drogerie.“

Auswertung

Im Dezember wird die Umfrage von Experten ausgewertet. Anschließend beginnen wir am 23. Dezember bis Ende Januar in einer großen Serie mit der Auswertung der Ergebnisse. Dazu kommen Porträts aus den einzelnen Gemeinden und statistische Daten. Wir lassen Menschen aus den Orten zu Wort kommen und fragen nach Konsequenzen aus den Ergebnissen der Befragung.