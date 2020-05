Corona-Krise: CDU/FDP beantragt Gebührenbefreiung für Krippen

Friesoythe Die CDU/FDP Fraktion im Friesoyther Stadtrat fordert aufgrund der Corona-Krise eine Gebührenbefreiung der Krippenbeiträge. Daher wird beantragt, dass kurzfristig über den Verwaltungsausschuss per Umlaufbeschluss oder einer einzuberufenden Verwaltungsausschusssitzung über eine Satzungsänderung abgestimmt werden soll. Die Vorlage soll eine Gebührenbefreiung der Krippenbeiträge für die Zeit ermöglichen, in der keine Dienstleistung aufgrund einer Erlasslage erbracht werden kann und rückwirkend gelten, wie es bereits durch die Verwaltung vorgeschlagen wurde, heißt es in dem Antrag von CDU/FDP.

Bisher ist nach Angaben der Fraktion eine Gebührenermäßigung nicht möglich, da nach § 3 Nr. 3 der Satzung eine Gebührenbemessung nach Tagen nicht vorgenommen wird. Das gilt auch für die Fälle von notwendigen vorübergehenden Schließungen der Kindertagesstätte oder soweit die Leistungen vorübergehend nicht in Anspruch genommen werden.

„Wir haben uns sehr für die Friesoyther Familien über die Mitteilung vom 2. April 2020 gefreut, dass seitens der Verwaltung vorgeschlagen wird, auf die Erhebung der Kita-Gebühren zu verzichten. Nach unseren Informationen wird jedoch weiter der Kitabeitrag eingezogen“, teilte Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Krone mit. Somit seien bereits Kitabeiträge für die Monate März, April und Mai abgerechnet worden, ohne dass die Betreuungsleistungen voll erbracht werden konnten. Der zukünftige Betrieb sei zudem ungewiss.

„Um die Friesoyther Familien möglichst schnell zu entlasten, möchten wir kurzfristig den benötigten Beschluss herbeiführen“, so Krone. Ein Beschluss über den Verwaltungsausschuss (VA) sei auch in anderen Kommunen gewählt worden, wenn es nicht zu einem Ratsbeschluss kommen konnte.

Die nächsten Sitzungstermine in Friesoythe wurden nach Angaben der CDU/FDP-Fraktion noch nicht bekannt gegeben. Im Ratsinformationssystem ist allerdings am 27. Mai eine VA-Sitzung, also in drei Wochen, eingetragen. Auch müsse die Satzung noch in Kraft treten und bringe somit eine 14-tägige Verzögerung mit sich. Sollte der vorgeschlagene Weg des Umlaufverfahrens oder kurzfristigen VA-Sitzung nicht geteilt werden, beantragt die Fraktion die kurzfristige Einberufung einer Ratssitzung. Die nächste würde nämlich erst am 8. Juli stattfinden.• Vom Umlaufverfahren spricht man, wenn Beschlüsse ohne Zusammenkunft eines Gremiums durch Gegenzeichnung der Mitglieder auf schriftlichem Wege gefasst werden.

• Der Verwaltungsausschuss besteht nicht aus dem gesamten Rat, sondern aus Vertretern der Fraktionen (CDU/FDP: 5, SPD:3) und dem Bürgermeister. Dieses Gremium tagt nichtöffentlich.