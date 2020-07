Energie: Aufklärung über Windkraftanlagen

Friesoythe In vier Ortschaften im Friesoyther Stadtgebiet gibt es noch mögliche Flächen zum Aufstellen von Windenergieanlagen. Das ist wie berichtet das Ergebnis einer Studie im Auftrag der Stadt Friesoythe. Potenzielle Flächen gibt es in Neuscharrel, Gehlenberg, Thüle und Heinfelde. Um diese Areale für die Windenergie nutzbar zu machen, muss zunächst der sogenannte Flächennutzungsplan geändert werden. Auf diesem Plan ist, was auf den Flächen erlaubt ist, festgelegt. Die möglichen Areale für die Windkraftanlagen müssten hier nachgetragen werden.

Aber bevor es soweit ist, fordert die CDU/FDP-Fraktion im Friesoyther Stadtrat in einem Antrag die Stadtverwaltung auf, in den jeweiligen Ortschaften Bürgerinformationsveranstaltungen abzuhalten, um eine höchst mögliche Transparenz herzustellen. Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes würden sich Eingriffe in die Natur und die Wohn- und Lebensqualität ergeben. Daher sollten neben Chancen auch Konsequenzen erläutert werden. Auch der weitere Weg des Verfahrens und Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung sollten bekannt gegeben werden. Die Veranstaltungen sollen laut CDU/FDP zeitnah nach der politischen Sommerpause stattfinden.

Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers zeigte sich gegenüber dieser Zeitung etwas erstaunt über den Antrag. Diese Veranstaltungen seien von der Verwaltung nämlich ohnehin geplant. Das müsse die CDU/FDP-Fraktion auch wissen, denn der Bürgermeister habe das in der Sitzung des Verwaltungsausschusses bereits angekündigt.