Friesoythe Als der Baubetriebshof der Stadt Friesoythe im Sommer 2015 seine Räumlichkeiten an der Sedelsberger Straße 3 frei machte und komplett an die Straße „Am Klärwerk“ zog, gab es für das dann leerstehende Gebäude eigentlich schon ganz konkrete Pläne. Der DRK-Kreisverband Cloppenburg hatte längst Interesse an den Räumlichkeiten signalisiert.

Doch dann kam es anders. Die Stadt Friesoythe nahm zahlreiche Flüchtlinge auf. Eine Herausforderung, die es erforderlich machte, „jeden Quadratmeter möglichen Wohnraum ins Visier zu nehmen“, sagte Bürgermeister Sven Stratmann. Und dazu habe eben auch das Gebäude an der Sedelsberger Straße 3 gehört. Es wurde zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut. „Es war richtig, dass wir 2015 die früheren Bauhof-Räume zu Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge hergerichtet haben, denn so konnten wir – zusammen mit vielen anderen Maßnahmen – letztlich sicherstellen, dass alle Menschen, die zu uns kamen, gut und angemessen untergebracht wurden und keine anderen öffentlichen Gebäude in Anspruch genommen werden mussten“, erinnerte sich Bürgermeister Stratmann an die „heiße Phase“ in den Jahren 2015 und 2016.

Mittlerweile habe sich die Wohnraumsituation für die Flüchtlinge aber merklich entspannt. Bei vielen sind die Asylverfahren soweit fortgeschritten oder sogar abgeschlossen, dass sie selbst als Mieter auftreten, sich also ganz regulär eine Wohnung suchen, teilte Stratmann mit. Andere seien zudem in ihre Heimatländer zurückgegangen oder in andere Landkreise verzogen. So konnten im Frühsommer 2019 die letzten Bewohner die Unterkunft an der Sedelsberger Straße verlassen.

Damit kann die Stadt Friesoythe wiederum dem Deutschen Roten Kreuz einen großen Wunsch erfüllen und ihnen die ehemaligen Bauhof-Räumlichkeiten direkt neben der DRK-Bereitschaft anbieten. Gespräche hat es auch schon gegeben, die Vertragsunterzeichnung erfolgt in diesen Tagen.

DRK-Kreisgeschäftsführer Michael Pahl ist sichtlich froh über diese Entwicklung: „Wir sind sehr zufrieden, unser Ziel erreicht zu haben und demnächst alles unter einem Dach zu haben.“ Die neuen Räumlichkeiten würden auch genug Platz bieten, die Fahrzeuge dort unterzustellen. Neben den Bereitschaftsräumen sollen auch Räume für die Blutspendetermine geschaffen werden.

„Dass das DRK nun die Räume übernimmt, ist zweifellos ein richtiger und wichtiger Schritt. Jetzt suchen wir noch eine passende Bleibe für unsere DLRG, was uns ebenso am Herzen liegt“, so Stratmann. Die DLRG ist derzeit noch bei der Ludgeri-Schule am Koppelweg untergebracht. Doch die Station ist längst zu klein.

Auch in anderen Aufgabenfeldern seien sicherlich noch Verbesserungen denkbar. Im Rathaus würden schon Planungen für eine langfristige Ausrichtung laufen, „was wo und wer mit wem am besten zu platzieren ist“, sagte der Bürgermeister. Gemeint sein dürfte damit wohl neben der DLRG-Station vor allem auch die Zukunft des Standortes der Freiwilligen Feuerwehr Friesoythe. Dort ist es ebenfalls räumlich beengt.