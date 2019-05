Friesoythe Nach jeder Wahl offenbaren die Ergebnisse Höhen und Tiefen. Das ist bei der Europawahl nicht anders, und das ist im Nordkreis mit der Stadt Friesoythe und den Gemeinden Barßel, Bösel und Saterland nicht anders. Hier eine kleine Übersicht über Sieger und Verlierer und einiges mehr.

Da wäre zum einen die Wahlbeteiligung. Diese liegt um die 50 Prozent. Bis auf Friesoythe (von 57 auf 54) konnte diese gesteigert werden: Barßel von 47 auf 50, Saterland von 40 auf 48, Bösel von 42 auf 51. Dabei fand bei der letzten Europawahl auch noch die Landratswahl und in Friesoythe zudem die Bürgermeisterwahl statt. Auf den ersten Blick ein erfreuliches Plus. Auf den zweiten Blick ist es erschreckend, dass jeder zweite Bürger im Nordkreis nicht zur Wahl gegangen ist.

Die schlechteste Wahlbeteiligung aller 53 Wahllokale im Nordkreis gab es mit einer Quote von 33,3 Prozent im Katholischen Pfarrheim St. Jakobus. Der Spitzenwert lag bei 68,2 Prozent und wurde im Jugendheim Neumarkhausen erzielt. Deutschlandweit lag die Beteiligung bei 61,5 Prozent.

Was die Parteien anbelangt, sind die beiden Volksparteien CDU und SPD die Verlierer der Wahl. Da folgt der Nordkreis dem Bundestrend. Aber nach wie vor ist die CDU die dominierende Macht. Den Bestwert gab es in Bösel mit 52,2 Prozent. Platz zwei ging in der Vergangenheit für gewöhnlich an die SPD. Das ist dieses Mal anders. Nur in Friesoythe und Barßel konnten sich die Sozialdemokraten noch knapp vor den Grünen behaupten. Das gelang in Bösel und dem Saterland nicht mehr. Die Grünen sind ohnehin mit einem Stimmenzuwachs von zehn Prozent und mehr die großen Gewinner der Europawahl. Aber auch die AfD konnte um vier bis fünf Prozent wachsen. Und auch wenn die FDP nur auf maximal 6,6 Prozent (Bösel) gekommen ist, konnten die Liberalen Zuwächse von drei bis vier Prozent verzeichnen. Leichte Zuwächse hatte auch die Linke. Das beste Ergebnis unter den Sonstigen erzielte in allen vier Nordkreis-Kommunen die „Partei“ mit 1,5 bis 2,1 Prozent.

Das beste CDU-Ergebnis gab es im Wahllokal Treffpunkt St. Georg in Bösel. Hier lag die Quote bei 71,1 Prozent. Das schlechteste Ergebnis fuhren die Christdemokraten in „Uns Fehnhus“ in Kamperfehn ein (21,6). Die SPD hatte das höchste Oberwasser mit 35,1 Prozent in Reekenfeld. Die kleinste Rolle unter allen Wahllokalen spielte die SPD mit 7,9 Prozent im Treffpunkt St. Georg in Bösel.

Die Grünen strichen im Strücklinger Hof mit 21,4 Prozent das beste und mit 3,7 Prozent im Wahllokal Weber/Buschmann in Bösel das schlechteste Ergebnis ein. Die AfD erzielte im Dorfgemeinschaftshaus Schwaneburgermoor das beste (12,2) und im Dorfgemeinschaftshaus Ahrensdorf/Heinfelde sowie Treffpunkt St. Georg in Bösel (beide 0,0 Prozent) das schlechteste Ergebnis. Die FDP-„Hochburg“ befand sich mit 8,7 Prozent in der Astrid-Lindgren-Grundschule in Sedelsberg, genau das Gegenteil befand sich im Strücklinger Hof (2,9). Die Linke spielte mit 7,3 Prozent im Katholischen Pfarramt St. Jakobus Ramsloh die größte und mit 0,0 Prozent im Dorfgemeinschaftshaus Ahrensdorf/Heinfelde gar keine Rolle.

