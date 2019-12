Friesoythe Wenn sich das Jahr dem Ende neigt, gibt es gerne Ausblicke und Wünsche für das kommende Jahr. Das gilt besonders für Bürgermeister, die auf die Herausforderungen der nächsten zwölf Monate verweisen. Das war beim Friesoyther Bürgermeister Sven Stratmann nicht anders. „Es warten viele Aufgaben“ titelte am 29. Dezember 2018 die NWZ. Wir blicken an dieser Stelle einmal zurück, schauen, welche Aufgaben das waren und was daraus geworden ist.

• Bürgernähe

Mehr Bürgernähe hatte Stratmann für 2019 angekündigt. Ganz neu war damals noch die E-Mail-Adresse

buergeranfragen@friesoythe.de. „Das ist ein gutes Mittel der Kommunikation mit einer geringen Hemmschwelle und wird oft wahrgenommen“, sagte Stratmann im Gespräch mit dieser Zeitung.

Weniger gut angenommen wurden seine Bürgersprechstunden kurz vor Ausschuss- und Ratssitzungen. Das Angebot stehe zwar noch, aber man suche nach anderen Formaten. Er könne sich zum Beispiel vorstellen, in den Orten und ohne konkreten Anlass Bürgersprechstunden abzuhalten. Auch Einwohnerversammlungen mit festen Tagesordnungen seien geplant. „Außerdem möchte ich gerne die Kommunalpolitik in die Schulen bringen. Es ist unheimlich wichtig, mit Schülern über Demokratie und Wahlen zu sprechen“, so der Bürgermeister.

• Schule Hohefeld

In Sachen Schulpolitik gab es gleich mehrere Baustellen. Zum Beispiel in Hohefeld. Soll die Grundschule geschlossen werden oder nicht? „Darum muss sich der Stadtrat kümmern“, wurde 2018 von der Stadtverwaltung gefordert. Tat er aber nicht. Die Eltern haben selbst dafür gesorgt, dass die Schule im kommenden Jahr schließen wird. „Schade, dass es die CDU/FDP-Mehrheitsfraktion im Stadtrat nicht geschafft hat, den Eltern diese schwierige Entscheidung abzunehmen“, bedauerte Stratmann.

• Neue Grundschule

Nicht wirklich weiter gekommen ist man beim Bau einer neuen Grundschule in Altenoythe. Diese soll neben der Sporthalle an der Schulstraße auf einem städtischen Grundstück gebaut werden. Eigentlich wollte die Stadt auch eine benachbarte Fläche kaufen, doch der Eigentümer habe abgelehnt. Bis Ende März 2020 soll ein genauer Zeitplan für die Baumaßnahme vorliegen.

• Sporthallenbau

Überhaupt keine Bewegung kam in den geplanten Bau einer neuen Sporthalle. „Hätte sich der Stadtrat auf einen Standort geeinigt, hätten wir sofort mit den Planungen anfangen können“, sagte Stratmann. Dem war aber nicht so. Eine Fläche neben dem Aquaferrum an der Thüler Straße wurde von CDU/FDP abgelehnt. Dann hatte auch noch der Landkreis neben dem Friesoyther Gymnasium ein Grundstück gekauft, das für den Bau einer Sporthalle geeignet wäre. Dann wäre aber der Landkreis Bauherr. „Der Stadtrat muss sich bei der Standortfrage endlich entscheiden.“

• Entlastungsstraße

Voran geht es in Sachen Umgehungsstraße. Während vor einem Jahr seitens der Stadt noch mit Enteignung gedroht wurde, konnte sich die Kommune mittlerweile mit allen Besitzern von Flächen, die für den Trassenverlauf benötigt werden, auch so einigen. Der Lückenschluss zwischen Pehmertanger Weg und Ellerbrocker Straße soll bis April 2022 hergestellt sein. Rund 2,7 Millionen Euro wird das kosten. Ob es Fördergelder vom Land für den Bau der Entlastungsstraße geben wird, ist noch nicht sicher.