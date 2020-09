Friesoyther über Corona Im Iran: Abgeschnitten von nötigsten Hilfsmitteln

Friesoythe Für Oberarzt Dr. Babak Shojaie hat die Corona-Krise nicht nur berufliche Auswirkungen. Auch privat war es für den Facharzt der Orthopädie und Handchirurgie am Friesoyther Krankenhaus schwierig: Die Familie seiner Frau war erkrankt, aber „wir konnten nichts machen“, berichtet Shojaie. Es gebe keine Möglichkeit auch nur ein Paket zu schicken. Die Auswirkungen der Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran zeigen sich in der Corona-Krise deutlich.

Austausch mit China

„Der Iran war eines der ersten Länder, die betroffen waren, weil wir gute Verbindungen zu China haben“, erläutert Shojaie, der als Professor an der Universität Maschad und seit 2020 auch an der Uni Teheran lehrt. Die Informationspolitik des Staates sei gut gewesen: „Meine Kollegen haben einen wunderbaren Job gemacht und konnten die erste Welle gut kontrollieren.“

Doch aufgrund der Sanktionen verfügt das iranische Gesundheitssystem nur über wenig medizinische Geräte, insbesondere Beatmungsgeräte fehlen. In Deutschland gebe es derzeit rund 10 000 freie Intensivbetten, sagt Shojaie: „Im Iran gibt es für ein Intensivbett drei Patienten. Da muss man wählen: Wer darf weiterleben? Das ist so traurig.“ Medikamente sind ebenfalls nicht ausreichend vorhanden oder „schweineteuer“, wie es Shojaie formuliert.

In der ersten Welle sei viel medizinisches Personal erkrankt, sagt Shojaie, insgesamt seien 2000 Fachkräfte, darunter 200 Ärzte gestorben. 22 000 Iraner sind einer Covid-19-Erkrankung erlegen. Das ist im Vergleich zu Deutschland (9400 Opfer), das nur eine Millionen Einwohner mehr hat, sehr viel. Dennoch sei im Iran auch ohne ausreichende medizinische Ausrüstung vieles richtig gemacht worden, sagt Shojaie, der auch in den USA studiert hat. Die Todesrate liege dort mehr als doppelt so hoch.

Aber das ausgebildete Personal fehle im Iran nun während der zweiten Welle. Und: „Das Problem ist, dass die Schutzmaßnahmen nicht so lange gehalten werden können. Es gibt keine Arbeitslosenversicherung und keine so wunderbare Krankenversicherung wie hier in Deutschland. Die Leute werden langsam verhungern, sie müssen arbeiten gehen“, sagt Shojaie.

Respekt für Deutschland

In Deutschland seien in der Krise die richtigen Entscheidungen getroffen worden und die Menschen hätten diszipliniert und solidarisch reagiert: „Ich bin voller Respekt für Deutschland. Es ist für mich persönlich faszinierend, wie die Leute den Zuständigen zuhören. So kann man eine Krise bewältigen.“

Solidarität gibt es auch im Iran. So hätten Privatleute, um Sanktionen zu umgehen, Masken gekauft und an Krankenhäuser verschenkt. Das sei eher möglich, als wenn staatliche Stellen medizinisches Material einkaufen müssten. Was Ärzte machen könnten, sei vor allem die Bevölkerung zu informieren. So hat Shojaie mit Kollegen ein Online-Seminar zum Thema Covid-19 gegeben, das auf Laien zugeschnitten war.

Im Friesoyther Krankenhaus hat Orthopäde und Handchirurg Dr. Babak Shojaie zu Beginn der Corona-Krise alle nicht zwingenden Operationen aufgeschoben. So haben es dort alle Abteilungen gehalten. Nur bei Unfällen und anderen Notfällen wurde operiert. Seine Arbeit als Universitätsprofessor sowie alle Fachvorträge zum Beispiel bei der Europäischen Gesellschaft für Handchirurgie (FESSH) laufen derzeit Online.

Das spart viel Zeit und biete Vorteile, wie Shojaie festgestellt hat. Der Iran ist Corona-Risikogebiet, wenn er dorthin fliegen würde, müsste er anschließend zwei Wochen in Quarantäne. „Dafür habe ich keine Zeit“, sagt Shojaie. „Die Welt ist ander geworden. Die Leute haben verstanden: Man braucht nicht für jeden Job 300 Kilometer fahren.“ So hält er fast jede Woche online Vorträge für Studenten an der Uni Teheran. Auch die Studenten sitzen dabei zuhause.

Der Iran sei auf diesem Gebiet Deutschland voraus, sagt Shojaie. Aufgrund der schlechten medizinischen Ausstattung hätten viele Ärzte schon früh begonnen, Videosprechstunden anzubieten. So würden einige Fälle schnell geklärt und nur wenn es wirklich nötig sei, müssten Patienten in die Praxen kommen.

Auch in den iranischen Krankenhäusern wird mit der verfügbaren Digital-Technik gearbeitet. So ist Dr. Babak Shojaie in den vergangenen Wochen oft sehr früh aufgestanden, um um 5.30 Uhr deutscher Zeit, 7 Uhr Ortszeit, an den Morgenvisiten der Ärzte im Uni-Krankenhaus Teheran teilzunehmen.