Friesoythe Einmal dem Alltagstrott entkommen und in die Ferne reisen. Und zwar so weit weg, wie es nur geht. Klingt interessant, aber wo wäre das überhaupt? Angenommen man könnte sich von Friesoythe aus in einer geraden Linie durch die Erdkugel graben, also zu der gegenüberliegenden Seite der Erde gelangen. Über die Erdoberfläche wäre dies eine Reise zu dem am weitesten entfernten Punkt auf der Erde.

Dieser Punkt nennt sich auch Antipode. Im Falle von Friesoythe befindet dieser sich im Pazifischen Ozean. Rund 700 Kilometer entfernt wäre das erste Mal Land in Sicht. Dort befinden sich die Antipoden-Inseln. Eine Inselgruppe, die zu Neuseeland gehört. Die Inseln bestehen zu großen Teilen aus Felsen, die bei Vulkanausbrüchen in der Vergangenheit entstanden sind. Ihren Namen verdanken die Inseln dem Umstand, dass sie nicht nur für Friesoythe, sondern weite Teile Europas das naheste Festland zum jeweiligen Antipoden sind.

Wer die Inseln betritt, wird dort keine Menschen antreffen, dafür allerdings sehr viele Pinguine. Rund 200 000 Pinguine sollen auf der unbewohnte Inselgruppe leben und nutzen die abgelegene Landschaft zur Fortpflanzung. Seit 1998 sind die Inseln Teil des Unesco-Weltnaturerbe. Um die einzigartige Natur zu erhalten, hat die neuseeländische Regierung den Menschen das Betreten der Inseln untersagt. Für Schiffbrüchige gibt es auf der Hauptinsel, Antipodes Island, dennoch eine Hütte mit Proviant, die im Jahr 1908 einigen Seefahrern das Leben rettete.

Was ist der Antipode und wie lässt er sich herausfinden? Als Antipode wird das genau auf der gegenüberliegenden Seite der Erde liegende Gebiet bezeichnet. Vereinzelt versteht man unter Antipoden auch die auf der anderen Seite lebenden Menschen. Mitten im Pazifischen Ozean befinden sich die Antipoden von großen Teilen Europas. Spanien liegt genau auf der gegenüberliegenden Seite von Neuseeland und ist damit die Ausnahme. Bestimmen lassen sich die Antipoden auf mehreren Internetseiten. Dort kann der Name eines Ortes wie zum Beispiel Friesoythe eingegeben werden. Daraufhin erhält man den Antipoden dieses Ortes.

Ersten Menschenkontakt gibt es von Friesoythes Antipoden aus rund 1000 Kilometer entfernt. Dort liegt Pitt Island. Eine Insel, auf der zwischen 40 und 50 Menschen leben. Die wenigen Einwohner leben und ernähren sich dort noch hauptsächlich durch Landwirtschaft, Schafzucht und Fischfang.

Nur die wenigsten Antipoden befinden sich auch auf dem Festland. Schließlich besteht die Erdoberfläche zu mehr als zwei Dritteln aus Gewässern (71 Prozent). So erstreckt sich der Pazifik über die gegenüberliegende Erdfläche von fast ganz Europa. Australien und Neuseeland liegen also nicht exakt auf der anderen Seite des Globus, aber in unmittelbarer Nähe. Aus diesem Grund werden beide Länder auch oftmals als „Down Under“ (englisch: „unten drunter“) bezeichnet.

Wer nun tatsächlich von Friesoythe aus auf die andere Seite der Erde gelangen möchte, wird eine anstrengende Reise auf sich nehmen müssen. Ein Flug nach Neuseeland dauert rund 24 Stunden, über den Wasserweg ist man sogar mehrere Wochen unterwegs.

Ein Video von Friesoythe zum Antipoden sehen Sie unter bit.ly/durchdieerde