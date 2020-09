„Haben nur Kompromiss abgesegnet“

Friesoythe Die Stadt erweitert für rund 4,5 Millionen Euro das Schulzentrum an der Dr.-Niermann-Straße. Dort soll neben der Realschule ab 2022 auch die Ludgeri-Schule untergebracht werden. Die Höhe der Baukosten begründete die Stadtverwaltung unter anderem damit, dass die Realschule mehr Räumlichkeiten bekommen würde, als sie eigentlich benötige. Dies sei aber politisch so entschieden worden, sagte Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers in einem NWZ-Artikel am Donnerstag. Diese Aussage möchte CDU-Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Krone so nicht stehen lassen: „Der Raumplan ist das Ergebnis vieler Gespräche und schwieriger Verhandlungen zwischen der Schulleitung und der Stadtverwaltung – und keine politische Entscheidung. Wir haben den Kompromiss damals lediglich einstimmig im Rat abgesegnet.“