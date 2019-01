Friesoythe Die Stadt Friesoythe wehrt sich gegen die Ansiedlung eines riesigen Möbelmarktes in Cloppenburg. „Im Rahmen der Erstellung des regionalen Einzelhandelskonzepts beim Landkreis Cloppenburg haben wir eine Stellungnahme abgegeben und Widerspruch gegen die Ansiedlung erhoben“, teilte Bürgermeister Sven Stratmann den Friesoyther Kaufleuten auf der Mitgliederversammlung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Friesoythe im Burghotel mit.

Am Rande des Stadtgebietes von Cloppenburg soll eine ganze „Möbel-Stadt“ entstehen. Die „XXXLutz“-Gruppe hat dort ein Grundstück gekauft und möchte im Stadtwesten einen Möbelmarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 34 000 Quadratmetern bauen. Dagegen wehren sich Möbelhändler der Region.

So ein riesiger Möbelmarkt habe natürlich Auswirkungen auf den Einzelhandel in Friesoythe, denn der „Riese“ verkaufe nicht nur Möbel, sondern auch „Pott und Panne“, wie Stratmann sich ausdrückte. Das Stadtoberhaupt befürchtet einen Verlust der Kaufkraft in der Eisenstadt. Dabei erhofft man sich gerade durch die Stadtsanierung die Stärkung der Kaufkraft im Ort. „So ein Möbelmarkt gehört nicht in die Nähe von Mittelzentren, sondern so eine Ansiedlung hat an Oberzentren zu erfolgen. Vielleicht steckt dahinter der Gedanke, dass sich Cloppenburg entwickeln kann und Friesoythe nicht.“ Zu befürchten sei, dass sich dann dort weitere Großmärkte wie beispielsweise „Media-Markt“ niederlassen. Das würde unter anderem sicherlich dann auch das Geschäft EuronicsXXL in Friesoythe treffen.

• Eisenfest beibehalten

Der HGV hat sich in seiner Sitzung mit dem bisherigen Konzept des Eisenfestes befasst. Daran wollen sowohl die Stadt als auch die Kaufleute nicht rütteln. Darauf verwiesen die Vorsitzende des HGV Friesoythe, Marion Arnkens, und Bürgermeister Sven Stratmann auf der Mitgliederversammlung im Burghotel. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren.

Den Empfang wird es beim Eisenfest wieder in der Alten Wassermühle geben. Eventuell muss noch an der Abendveranstaltung gefeilt werden, weil der Besuch im Vorjahr doch rückläufig war. „Vielleicht ist das auch darauf zurückzuführen, dass der Musikpark ,Extra’ an diesem Abend eine Gegenveranstaltung durchgeführt hat“, mutmaßten verschiedenste HGV-Mitglieder. Das fand allerdings auch Bürgermeister Stratmann nicht gut.

• Lichtersonntag

Für den Lichtersonntag wünscht sich die Arnkens mehr Inspirationen der Kaufleute in der Innenstadt. „Eine Lampe aufzustellen ist zu wenig“, so Arnkens. Auf fruchtbaren Boden fiel bei den Geschäftsleuten der Vorschlag von Stratmann, verschiedene Gebäude in der Stadt in unterschiedlichen Farben anzustrahlen. „Das schafft wunderbare Stimmung in der Stadt“, so der Bürgermeister.

Zufrieden war die HGV-Vorsitzende mit der Weihnachtsverlosung. „Die Verlosung der Gänse ist bei der Bevölkerung gut angekommen“, freute sich Arnkens. Für das anwesende Mitglied Manfred Gamers ist das allerdings zu wenig. „Gänse allein sind für eine Weihnachtsverlosung zu mager. Andere Städte verlosen ganze Autos. Man kann auch Autos oder Elektroräder anbieten“, schlug Gamers vor.

„Wir haben auch schon Autos verlost. Aber der Verkauf der Lose erwies sich als sehr schwierig. Daher sind wir wieder davon abgegangen. Durchaus können wir das im Vorstand beraten“, meinte Vorstandmitglied Georg Pugge.

Bei den Maitagen bleibt es wie bisher. Allerdings wünschen sich die Kaufleute eine einheitliche Werbung. Zudem müsse abgewartet werden, wie weit die Stadtsanierung dann vorangekommen ist. Außendarstellungstechnisch wünscht sich die Kaufmannschaft ein einheitliches Konzept.

• Handel stärken

„Wir sollten der Bevölkerung schon mit einem Slogan klar machen, dass man vor Ort kaufen sollte und nicht im Onlinehandel. Schließlich unterstützen wir Kaufleute beispielsweise Vereine, wenn neue Trikots oder dergleichen gewünscht werden“, forderte Mitglied Helmerich Duen.

„Wir müssen eine Bewusstseinsveränderung erreichen. Ein Satz wie ,Ich kaufe vor Ort’ ist da zu wenig. Da muss mehr dahinter stecken, um die Kunden vor Ort zu halten“, führte Duen weiter aus. Bürgermeister Sven Stratmann regte an: „Da wir gerade bei der Stadt ein Einzelhandelsentwicklungskonzept erarbeiten, könnte man so etwas da miteinfließen lassen.“