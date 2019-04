Friesoythe Der 30. September 1906 war für die Post in Friesoythe ein historischer Tag. Bunt geschmückt und feierlich fuhr Postillion Hermann von Garrel die letzte Postkutschentour im Oldenburger Land von Friesoythe nach Cloppenburg. Durch die Eröffnung der Eisenbahnstrecke von Friesoythe nach Cloppenburg wurde die alte Postkutschenstrecke und damit auch die kaiserliche Personenpost aufgehoben. Einen Tag später, am 1. Oktober 1906, wurde dann das neue kaiserliche Postamt an der Bahnhofstraße in Friesoythe eingeweiht.

Herrschaftlich und im damals populären Jugendstil wurde das Gebäude geplant und errichtet – Anfang des 20. Jahrhunderts war das kaiserliche Postamt eines der größten Gebäude in der Stadt. Von hier aus wurden jetzt auch die Postagenturen in Bösel und Garrel verwaltet – 1907 kamen die Agenturen in Scharrel und Ramsloh dazu. Gebaut wurde das neue Postamt von der Firma Westerholt aus Oldenburg. Wenn es um die Geschichte des Gebäudes und um die Geschichte der Post in Friesoythe an sich geht, kommt man nicht um das Buch „Friesoythe gestern und heute – Postgeschichtliche Aufzeichnungen des Postamtes Friesoythe“ herum. Herausgegeben wurde dies im Jahr 1991 von Wolfgang Letzel und Albrecht Schrader anlässlich des zehnjährigen Vereinsbestehens der Briefmarkenfreunde Friesoythe.

Die Geschichte der kaiserlichen Post begann aber bereits 1871 – mit der Gründung des neue Deutschen Kaiserreichs. Damals gab es neben der Postkutsche auch eine Telegraphenverbindung von Friesoythe nach Cloppenburg. Der Morseapparat dafür war im Amtshaus installiert. 1877 wurde der Apparat ins Posthaus der Familie Bitter in die Kirchstraße verlegt. Telefone fanden massenweise erst in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Einzug in die Friesoyther Haushalte. Für die Vermittlung von Telefongesprächen war nämlich auch die Post zuständig. Dem postgeschichtlichen Museum in Friesoythe liegt ein altes Telefonbuch aus dem Jahre 1912 vor, das insgesamt 17 Telefonanschlüsse in Friesoythe aufzeigt. Darunter waren zum Beispiel das Amtsgericht, die Eisenbahn-Station, die Zigarrenfabrik Krose, der Tierarzt Dr. Levedag oder auch das Torfwerk in Schwaneburg. Vermittelt wurden diese Telefongespräche alle im kaiserlichen Postamt.

Was heute Whats-App und Facebook-Messenger sind waren für die Menschen damals Brief und Postkarte. Doch um eine Nachricht von einem Ort zum nächsten zu schicken, musste man damals wie auch heute in die Tasche greifen. Bereits am 1. Juli 1906 trat im Deutschen Kaiserreich eine neue Postordnung in Kraft. Das Porto für einen normalen Brief betrug damals frankiert fünf Pfennig und unfrankiert zehn Pfennig. Das klingt im Vergleich zu heute zwar nach ziemlich wenig, aber war es für die Menschen damals keineswegs.

Wer im heutigen Stadtbild das schöne alte Gebäude des kaiserlichen Postamtes sucht, wird enttäuscht. Am 14. April 1945, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde das Gebäude völlig zerstört und nicht wieder aufgebaut. An dieser Stelle steht heute das Möbelgeschäft Meyer. Mit der Zerstörung des kaiserlichen Postamtes kam auch der Telefonverkehr in Friesoythe zum Erliegen. Vor Kriegsende gab es dann nämlich schon 180 Telefonanschlüsse in Friesoythe. Erst 1951 wurde das neue Postgebäude an der Wasserstraße eingeweiht, welches unter Denkmalschutz steht. Seit September 2017 ist die Deutsche Post AG in Friesoythe in der Werner-von-Siemens-Straße zu Hause.