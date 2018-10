Friesoythe Die Soeste sollte erlebbar werden. Eine Treppe in der Innenstadt hinunter zum Fluss sollte mit der Innenstadtsanierung in Friesoythe entstehen. Dafür müsste aber die Kneipe „Stadtmitte“ weichen. Nach einer Berichterstattung der NWZ sprachen sich viele Teilnehmer gegen den Abriss aus. Und das bestätigt nun auch die von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebene Umfrage.

Ende August hatte Bürgermeister Sven Stratmann verschiedene Vereine und die Straßensprecher aus der Friesoyther Innenstadt gefragt, welche Maßnahmen sie unter dem Aspekt „Stadt zum Fluss“ für sinnvoll erachten würden. Als kommissarische Leiterin des Fachbereichs Bau ist Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers nun auch für die Stadtsanierung zuständig und erläutert in dieser Funktion das Ergebnis der Umfrage. „Wir freuen uns, dass sich fast alle angeschriebenen Personen und Organisationen geäußert haben, und das Ergebnis ist dabei sehr eindeutig: Das Thema ,Stadt zum Fluss’ soll weiter verfolgt werden, aber die ,Stadtmitte’ soll trotzdem erhalten bleiben“, fasst Hamjediers die Stellungnahmen zusammen.

Mit diesem Ergebnis habe man im Rathaus auch gerechnet und darauf gehofft, denn die Verwaltung und der Bürgermeister teilen die Einschätzung, dass sich die „Stadtmitte“ als belebender Treffpunkt gut etabliert hat. Die Erste Stadträtin ist auch sehr zufrieden, dass die Stellungnahmen verschiedene Ansätze beinhalten, wie man den Bereich um den Knotenpunkt herum ansprechender gestalten kann: „Von einer Öffnung des Platzes hin zum Franziskusplatz über eine gestalterische Aufwertung des früheren Kiosks bis hin zu einer Plattform über der Soeste gehen die Vorschläge.“

Die Ortsfeuerwehr hat an die tödlichen Ertrinkungsfälle erinnert, die sich in früheren Jahren an der Soeste ereignet haben. „Ein wichtiger Punkt, den wir nicht vernachlässigen dürfen“, so die Erste Stadträtin. Zum weiteren Vorgehen erklärt Hamjediers, dass diese Überlegungen nun in die Planung einfließen würden.

„Was genau umgesetzt wird, ist natürlich von den Ratsgremien zu entscheiden“, ist die Aussage. „Ich bin mir aber sicher, dass die Umfrageergebnisse auch für die Ratsmitglieder eine gute Entscheidungshilfe sind.“ Für ihr Rathausteam um Aloys Dasenbrock freut sich die Erste Stadträtin besonders: „Es ist gut, dass meine Mitarbeiter und die beteiligten Planer nun wissen, welche Richtung eingeschlagen werden sollte. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Bereich Alte Mühlenstraße/Knotenpunkt durch die Stadtsanierung an Aufenthaltsqualität gewinnen wird.“