Friesoythe /Iwano-Frankiwsk Der normale Friesoyther hat diesen Namen wohl noch nie gehört: Iwano-Frankiwsk. Das ist eine Stadt in der Westukraine, und sie hat eine besondere Gemeinsamkeit mit der Stadt Friesoythe – beide sind Mitglied im Ring der europäischen Schmiedestädte.

Jetzt fand dort die Generalversammlung des Rings, zudem 18 europäische Orte gehören, statt. Mit dabei waren Christian Reiners, Mitglied im Vorstand des Rings und CDU-Ratsherr, sowie sein Fraktionskollege Jonas Bickschlag. „Durch die Mitgliedschaft im Ring können wir als Friesoyther gute internationale Kontakte knüpfen und so die Zusammenarbeit zwischen den angehörigen Kommunen ausbauen“, sagt Bickschlag.

Auf der Agenda der Versammlung standen Gremiensitzungen unter anderen vom Kommunal- und Kulturbeirat, gemeinsames Schmiedeprojekt der Mitgliedskommunen und die Vorstellung eines Schüleraustauschprojektes. Das fand auch bei den Friesoythern großen Anklang. „Genau an der Stelle hat man gemerkt, dass es im Ring nicht nur um das Schmiedehandwerk geht, sondern auch um den internationalen Austausch. Wenn wir aus Friesoythe Schüler neben unseren Partnerstädten auch noch in die Städte des Rings schicken können, ist das ein absoluter Gewinn“, freut sich Bickschlag. Doch geschmiedet wurde natürlich auch. In einer Fachgruppe wurde eine große Sitzbank für einen Park in der ukrainischen Stadt gestaltet. Ebenfalls konnte sich jede Mitgliedskommune mit einem Baum an einem Baumpfad beteiligen. So pflanzten auch Bickschlag und Reiners einen Baum für die Stadt Friesoythe in Iwano-Frankiwsk. „Das war ein starkes Zeichen aller Kommunen für Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit“, so Bickschlag.

Neben der Versammlung hatten die Friesoyther Ratsherren auf der dreitägigen Reise aber auch Zeit, die ukrainische Großstadt etwas besser kennenzulernen. „Die digitale Infrastruktur ist dort besser als in Deutschland. Der W-Lan-Ausbau in der Ukraine ist uns ziemlich voraus“, sagte Bickschlag. Auch innovative Arbeitskonzepte werden umgesetzt. Die Friesoyther besichtigten einen alten Industriekomplex, in dem Start-Up-Unternehmen, Kinderhort und Verwaltungsbehörden in einem Gebäude untergebracht waren. „Das war ein interessanter Ansatz“, so Bickschlag.