Friesoythe Wenn Straßen ausgebaut werden in Friesoythe, müssen zumeist Anlieger einen Beitrag dazu leisten. Die Höhe richtet sich in der Regel daran, um welche Art von Straße es sich handelt. Geregelt ist das in der Straßenausbaubeitragssatzung und in der Erschließungsbeitragssatzung. Diese haben in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen gesorgt. Es sei immer wieder die Frage aufgetaucht, ob die Vorhaben für die Anlieger die Erschließungsbeitragspflicht für die erstmalige Herstellung einer Straße begründet oder ob die Regelungen der Straßenausbaubeitragssatzung – mit geringeren Beiträgen – zur Anwendung kommen, begründet die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Friesoythe ihren Vorstoß, sich der Anpassung der Satzungsregelungen anzunehmen.

Probleme in der Bewertung gebe es immer wieder dann, wenn bereits vor einer Baumaßnahme eine Straße vorhanden war. Dabei stelle sich die Frage, ob eine Straße auf der Grundlage der seinerzeitigen Satzungen und nach dem damaligen Ausbaustandard als endgültig hergestellt angesehen werden könne, heißt es in dem Antrag der SPD-Fraktion. Rechtssichere Unterlagen darüber, ob die Anlieger bereits einmal Anliegerbeiträge gezahlt haben, fehlten häufig. Das gelte auch für die Gebiete der ehemals selbstständigen Gemeinden.

Für die Verwaltung bedeutet das laut SPD-Fraktion: Sie muss auf Grundlage der Erschließungsbeitragssatzung abrechnen, wenn sie keine Hinweise hat, dass diese Straße erstmalig ausgebaut wird. „Für die Anlieger nicht immer nachvollziehbar“, meint die SPD-Fraktion. Den Bürgern sei „nicht zu vermitteln, weshalb es bei vorhandenen Straße bei der Abrechnung der Baumaßnahme zu unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen“ kommen könne.

Die SPD-Fraktion beantrag aus diesem Grunde „im Sinne des Rechtsfriedens im gesamten Stadtgebiet und zur Verbesserung der Planungssicherheit für die Bürger“ eine Klarstellung der Satzungen. In denen soll geregelt werden, dass „in allen Fällen, in denen es vor Beginn der Baumaßnahme bereits eine Straße gibt, diese als bereits erstmalig hergestellt anzusehen ist. In diesen Fällen ist demnach die Straßenausbaubeitragssatzung anzuwenden.“ Für die aber zu dem Zeitpunkt noch nicht vorhandenen Straßenbestandteile wie etwa die Straßenbeleuchtung sollen dann aber die Regelungen der Erschließungsbeitragssatzung gelten.