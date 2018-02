Friesoythe

Friesoythe - Marlies Preuth aus Thüle ist die neue Vorsitzende des Friesoyther Stadtrates. Die CDU-Ratsfrau übernimmt damit die Nachfolge des Ende Januar überraschend verstorbenen Erich Eilers aus Neuvrees. Sie wurde auf der Ratssitzung am Mittwochabend im Friesoyther Rathaus am Stadtpark einstimmig von den Ratsmitgliedern in das Amt gewählt.