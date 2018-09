Friesoythe Die Nachricht, dass die Friesoyther CDU/FDP-Fraktion den Bau einer Kindertagesstätte direkt neben dem Aquaferrum ablehnt, hat seit der Berichterstattung in der NWZ am Mittwoch große Reaktionen hervorgerufen. Vor allem in den sozialen Medien wurde das Thema heiß diskutiert.

Eine deutliche Mehrheit spricht sich für eine Kindertagesstätte neben dem Schwimmbad an der Thüler Straße aus. „Ich hätte mich sehr über den neuen Kindergarten am Schwimmbad gefreut. Er würde da super hin passen“, heißt es beispielsweise. Oder: „Ich entscheide mich für das Sinnvolle für Kinder, ohne dabei politisch zu denken. Ich persönlich bin für die Nutzung der ehemaligen Saunaanlage im Schwimmbad.“ Eine andere Friesoytherin schreibt: „Gerade durch das neue Baugebiet ist der Standort optimal.“ Gemeint ist das Baugebiet Mückenkamp und das mögliche Baugebiet „Uhlenborgspfänder“, das direkt am „Mückenkamp“ anschließen soll.

Es gibt aber auch andere Stimmen. „Ein Kindergarten am Schwimmbad wäre jetzt auch nicht meine Option. Ich würde dazu tendieren, dort eine Spielelandschaft für Kinder zu errichten“, schlägt ein Schreiber vor.

Heftig kritisiert wird vor allem die CDU/FDP-Fraktion. „Die Ratsmitglieder sollten sich mal über ihr eigenes Handeln Gedanken machen, ob das auch wirklich so passt“, heißt es etwa. Oder: „Es muss doch langsam mal gut sein damit, dass man jahrelang bremst, nur weil man sich wieder einen Bürgermeister aus der eigenen Partei wünscht.“

Ein Leser, der sich direkt an die Redaktion gewandt hat, nimmt die Kommunalpolitiker aber auch in Schutz: „Die Kritik ist vollkommen überzogen. Ratsmitglieder müssen nicht alles durchwinken, was ihnen von der Stadtverwaltung vorgelegt wird. Es wird sich bestimmt eine gute Lösung finden lassen.“

Einige Schreiber regen an, sich aktiv einzubringen. „Vielleicht wird es mal Zeit, ein Zeichen zu setzen und wieder auf die Straße zu gehen. In den 70er und 80er Jahren hat das auch so manche Entscheidung im Sinne der Bürger unterstützt.“ Ein Friesoyther bringt eine Bürgerbefragung ins Spiel, „das wäre gelebte Demokratie“.

Andere wiederum rufen dazu auf, an der Ratssitzung am kommenden Mittwoch, 12. September, teilzunehmen und zu protestieren. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus am Stadtpark in Friesoythe. An diesem Abend wird der Rat über die Kita am Aquaferrum endgültig beschließen.