Friesoythe Genau 80 000 Meißelschläge haben Schmiedemeister und Metallgestalter Alfred Bullermann und seine Mitarbeiter im Atelier „Eisenzeit“ benötigt, um in rund acht Monaten das Denkmal „Altes Stadttor Lange Pforte Hansestadt Friesoythe“ zu schmieden. Und auch genau auf den Betrag von 80 000 Euro belaufen sich die Kosten für das Stadttormodell, das seit Samstag auf einem gemauerten Sockel aus Klinkersteinen als bronzenes Stadttor rund 2,60 Meter hoch an der Ecke Burgstraße/Lange Straße – genau neben dem historischen ehemaligen Standort des Stadttors“ Lange Pforte“ – in die Höhe ragt.

Ein Gedicht Die Lange Pforte prägte über 400 Jahre lang das Friesoyther Stadtbild. Albert Faske hat dem Wahrzeichen seiner Heimatstadt ein Gedicht in plattdeutscher Sprache gewidmet. Friesaithes Wohrtäiken Man süttet in’t Wappen und uo olde Korten Friesaithes Wohrtäiken. Dai „Lange Pforten“. Man wäitet nich genau, aober füfftaihnhundertnägendartig. Wass disse domaols stadthögste Bau endlick fardig. Doch nägntaihnhundertfiew­undveiertig hebbt Soldaoten Üm dann vullstännig in Schutt und Aschken schaoten. Bold twintig Meter inne Högde güng dat Moat. Däi Grundriss har sess Meter füfftig at Quadroat. Dat Müerwark ut Backstäin har’n flämischen Verband, Wiesede hen up dat hollandske Friesenland. Dör däi Dörfohrt mit denn hogen Boagen Fäuherden freuher so manche Ackerwoagen. Doräöwer keeken säben Schäitschaorten gen Norden Und verhinnerden faoken Plündern und Morden. Ganz baoben seehg man sümt bi Nacht und Näbel Denn seltenen dräistufigenTreppengäbel. Aff tweidusendnägntaihn is däi Porten wedder tau seihn, Aober nu at Denkmaol ut Bronze up’n Sockel van Stäin.

Es soll das Wahrzeichen von Friesoythe wieder zurück in das Stadtbild holen, wurde im Beisein zahlreicher Gäste und Besucher feierlich enthüllt und durch die Pastöre Jochen Prunzel und Dechant Michael Borth eingesegnet. „Ein großer Tag für Friesoythes Innenstadt. Mit diesem Denkmal im Maßstab 1:10 wollen wir Erinnerung an dieses prägende Gebäude für immer aufrechterhalten. Über 400 Jahre war das Stadttor „Alte Pforte“ prägende für unsere Stadt, bevor es im Krieg zerstört wurde“, betonte der Vorsitzende des Stadttorvereins, Georg Lithmathe.

Es solle als Mahnmal gegen die Sinnlosigkeit von Kriegen und deren zerstörerische Gewalt dienen. „Dieses Denkmal wurde für die Bürger der Hansestadt, aber auch für auswärtige Besucher erbaut“, sagte der Vorsitzende. Daher freue er sich, dass die Stadt Friesoythe das Denkmal übernehme.

In seiner Festrede sprach der Präsident der Oldenburgischen Landschaft, Thomas Kossendey, von einem verlorenen Denkmal. Die „Lange Pforte“ habe fast 500 Jahre Stadtgeschichte begleitet. „Es ist wichtig, das wir die Geschichte lebendig halten, auch mit Denkmälern.“ Gleichwohl wäre ein Wiederaufbau des Stadttores „ein Denkmal für Friesoythes Vergangenheit und Symbol dafür, dass man sich dieses Denkmal zurückgeholt hat, in dem man gemeinsam angepackt hat“, so der ehemalige Staatssekretär.

Dass mit dem Modell eine schöne Erinnerung an die mittelalterliche Lange Pforte geschaffen wurde, begrüßte Kossendey und so komme dem Stadttordenkmal auch der Charakter eines Mahnmals zu. „Mit der Enthüllung des Denkmals, ist es auch ein besonderer Tag für den Landkreis Cloppenburg, für Friesoythe und für das Oldenburger Münsterland, denn hier sei man nicht gerade mit Baudenkmälern gesegnet“, betonte Landrat Johann Wimberg. „Heute erhält unsere Stadt ihr Herz zurück. Mit der Enthüllung und Einsegnung wird eine Brücke zwischen Vergangenheit, der Gegenwart, dem hier und jetzt und der Zukunft geschlagen sowie den Menschen geschlagen“, so Bürgermeister Sven Stratmann.

Hier und heute könne man in eindrucksvoller Art und Weise bestaunen, was alles möglich ist, wenn Vereine, künstlerisch gestaltendes Handwerk, Sponsoren und Kommunalverwaltung sich auf den Weg machen, um an einem Strang zu ziehen, denn das Projekt sei ausschließlich durch Sponsoren und Spenden finanziert worden. Im Mittelalter dienten Stadttore dazu, ungebetene Gäste von der Stadt fernzuhalten. „Möge dieser Platz eine Einladung in unsere Stadt, ein Platz der Begegnung werden, so Stratmann.