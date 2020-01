Friesoythe Die CDU/FDP-Fraktion im Friesoyther Stadtrat möchte die Entscheidung über den Standort einer neuen Sporthalle in Friesoythe beschleunigen und hat jetzt einen Antrag an den Bürgermeister gestellt, einen Termin der entsprechenden Beratungs- und Entscheidungsgremien der Stadt Friesoythe für die vierte Kalenderwoche 2020 vorzusehen.

„Bei Ihrem Rückblick 2019 in der Nordwest-Zeitung fordern sie, dass der Stadtrat Friesoythe in der Standortfrage ’endlich’ eine Entscheidung herbeiführen solle“, heißt es in dem Antrag an den Bürgermeister. Mit dem neuen Antrag soll dem Wunsch der zeitnahen Entscheidung in der Standortfrage des Bürgermeisters entsprochen werden.

Laut CDU/FDP-Fraktion hat der Bürgermeister bereits am 27. November angekündigt, dass aktuell die Erstellung einer Bewertungsmatrix der in Frage kommenden Grundstücke in Bearbeitung ist. „In dieser Bewertungsmatrix sollte auch das vom Landkreis erworbene Grundstück am AMG einbezogen werden“, heißt es in dem Antrag weiter. Ebenfalls weist die Fraktion darauf hin, dass der Landkreis als Schulträger des AMG und der BBS durch Einführung eines weiteren Jahrganges erhebliche Bedarfe für den Schulsport angemeldet hat.