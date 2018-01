Friesoythe Zwei Menschen sind am Samstag im Kulturzentrum „Alte Wassermühle“ in Friesoythe für ihren überragenden ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet worden. Menschen, die „nicht viel Aufhebens um sich machen – authentisch und bescheiden“, wie Carsten Bickschlag, Leiter NWZ-Lokalredaktion Friesoythe sagte: Friedel Reiners aus Neuvrees und Renate Hagel aus Barßel sind der Mann und die Frau des Jahres 2017. Beim Café International und beim Seniorenzentrum setzt sich Renate Hagel für die sozialen Interessen im Seemannsdorf ein. Der „Hüttenzauber“, den Friedel Reiners in Neuvrees zur Weihnachtszeit organisiert, hat im Laufe der Jahre schon rund 60 000 Euro für soziale Projekte eingebracht. Davon profitieren die Rumänienhilfe „Helping Hands“ zum einen und der Verein „Jedem Kind eine Chance“ zum anderen.

Rund 130 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildung, Kirche, Feuerwehr und Gesellschaft begrüßten Ulrich Schönborn, Mitglied der Chefredaktion der Nordwest-Zeitung, und Carsten Bickschlag. Die Auszeichnungen nahmen sie gemeinsam mit Nikolaus Hüls, Vorstand der Spar- und Darlehnskasse Friesoythe – langjähriger Partner des Neujahrsempfangs – vor. Beide Geehrten erhielten neben Blumen und Urkunden einen von Stadtschmied Alfred Bullermann eigens geschmiedeten Anstecker.

Ulrich Schönborn wies in seiner Ansprache auf den digitalen Wandel hin, der die Welt und auch die Medienlandschaft gleichermaßen verändere. „Fake News“ seien durch den US-Präsidenten Donald Trump salonfähig geworden. Schönborn prangerte den Sittenverfall und die Verrohung in sozialen Medien an. Das umstrittene neue Netzwerkdurchsuchungsgesetz beurteilte der Chef vom Dienst kritisch. Der digitale Wandel beschäftige auch die NWZ – aber: „Wir werden auch in Zukunft eine Zeitung drucken“, versprach Schönborn.

Redaktionsleiter Carsten Bickschlag blickte auf die Wahlen im vergangenen Jahr: Im Bundestag setze sich künftig mit Silvia Breher „tolle Persönlichkeit“ für das Oldenburger Münsterland ein. Auf Landesebene habe die Region in Renate Geuter (SPD) ein Sprachrohr verloren, aber mit Karl-Heinz Bley (CDU) sei der Nordkreis in Hannover weiter gut vertreten.

Wahlen werden auch den Beginn dieses Jahres bestimmen: nämlich die zum Bürgermeister im Saterland. „Selten gab es so viele Bewerber für das Bürgermeisteramt.“ Wobei ein Kandidat nicht mehr zur Verfügung stehe: Heinrich Müller, dessen Verbindungen zum Königreich Deutschland, einer den Reichsbürgern nahestehende Gruppierung, die NWZ aufgedeckt hatte. Gleichwohl habe das Saterland großes Potenzial für ein Königreich, sagte Bickschlag launig: eigene Sprache, ein Rathaus, dass leicht zu einer Burg umgebaut werden könne und in den Karnevalsvereinen genügend Hofnarren. Die Sauna am Aquaferrum habe die Verantwortlichen ins Schwitzen gebracht. Sonst niemanden. Die Wetten liefen, ob die Polizeiwache in Friesoythe eher fertig werde als der Hauptstadtflughafen. Großes Lob sprach er den Feuerwehren für ihren Einsatz während der Stürme im vergangenen Jahr aus.

Der stellvertretende Landrat Bernhard Möller überbrachte die herzlichen Grüße des Landkreises Cloppenburg und betonte, die Pressefreiheit sei ein hohes Gut. Im Mittelpunkt der Veröffentlichungen stünden Menschen aus der Region.

Spardaka-Vorstand Nikolaus Hüls sagte, die Menschen des Jahres würden stellvertretend für viele Ehrenamtliche geehrt. Der Sozialstaat ziehe sich immer weiter zurück und überlasse dem Ehrenamt das Feld, kritisierte Hüls. Fast 400 000 Rentner, die ihr Essen über die Tafel beziehen, auf der anderen Seite 370 Milliarden Dollar für Rüstungsgüter – für Hüls ein krasses Ungleichgewicht.

Bürgermeister Sven Stratmann, der im Namen der Nordkreis-Bürgermeister ein Grußwort sprechen sollte, fiel krankheitsbedingt aus.