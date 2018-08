Friesoythe Nach der Stadt Cloppenburg hat auch die zweitgrößte Kommune im Kreis Cloppenburg, die Stadt Friesoythe, Widerspruch gegen die Festsetzung der Kreisumlage eingelegt. Das bestätigte Bürgermeister Sven Stratmann (SPD) im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch Friesoythe will Geld zurück – mittels einer Senkung der Kreisumlage.

Friesoythe zahlt in diesem Jahr – bei 40 Punkten Kreisumlage – genau 9 249 344 Euro an den Landkreis. Allein 2,36 Millionen Euro an Kreisumlage werden fällig, weil Friesoythe 6,55 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land erhält.

Bürgermeister Stratmann bestätigte den fristgerechten Widerspruch beim Landkreis Cloppenburg gegen die Höhe der Kreisumlage. Die Begründung ist noch nicht erfolgt. Sie soll zuvor in einer der nächsten beiden Sitzungen des Verwaltungsausschusses von der Politik verabschiedet werden.

72 Mio. Euro Die Kreisumlage ist die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises, da er so gut wie keine direkten Steuereinnahmen hat. Die Kommunen führen bei 40 Punkten 40 Prozent ihrer Steuereinnahmen an den Kreis ab. Rund 72 Millionen Euro nimmt der Landkreis Cloppenburg in diesem Jahr bisher über die Kreisumlage ein. Das sind pro Einwohner rund 420 Euro. Am meisten zahlt Essen (604 Euro pro Einwohner), am wenigsten Molbergen (368 Euro pro Einwohner), Friesoythe zahlt 416, Bösel 404, Saterland 402 und Barßel 378 Euro je Einwohner. Das Geld fließt zum Beispiel in Projekte, die in Verantwortung des Landkreises liegen, wie etwa Schulen (Gymnasien und Berufsbildende Schulen), Turnhallen, Kreisstraßen, Abfallwirtschaften, Infrastruktur (z.B. Breitband). Der Kreis erfüllt auch viele Verwaltungsaufgaben, z.B. Baugenehmigungen.

Stratmanns Kritik: „Der Landkreis kann aus dem Vollen schöpfen, die Kommunen – besonders Friesoythe – haben aber keinen ausreichenden Haushaltsspielraum, sind gezwungen, Schulden abzubauen und müssen strenge Vorgaben und Vorschriften einhalten.

Die 13 Kommunen des Kreises hätten sich vor einem Jahr den finanziellen Spielraum des Landkreises Cloppenburg mal genauer angesehen. Damals gab es einen finanziellen Spielraum von über 20 Millionen Euro. „Das wollten sich die Kommunen und der Kreis teilen, so Stratmann. Und daher sei eine Reduzierung der Kreisumlage um sechs Punkte – damals etwas über zehn Millionen Euro – gefordert worden.

Der Kreistag reduzierte nur um zwei auf 40 Punkte. Der Streit zwischen Stadt und Landkreis Cloppenburg gipfelte in einem Brandbrief von Landrat Johann Wimberg an den Kreisverband des Städte- und Gemeindebundes mit deutlichen Vorwürfen in Richtung des Cloppenburger Bürgermeisters Dr. Wolfgang Wiese.

„Mittlerweile hat sich die Finanzausstattung des Landkreises Cloppenburg noch weiter deutlich verbessert“, sagt Stratmann. Genaue Zahlen nennt der Landkreis nicht, weil der Abschluss wohl noch geprüft werde. Zahlen aus Hannover aber sind öffentlich. Die Schlüsselzuweisungen für den Landkreis erhöhen sich noch einmal um über 2,8 Millionen Euro, weil die Steuereinnahmen kräftig sprudeln und die Einwohnerzahlen überproportional stiegen. Dazu kommen noch einmal rund eine Million Euro Mehreinnahmen an Kreisumlage, Kindergartenfinanzierung, Schülerbeförderung bis Sozialhaushalt. Insgesamt ist von einem Überschuss von rund zehn Millionen Euro die Rede.

Die Städte Friesoythe und Cloppenburg sind vor allem verärgert, weil sich der Landkreis von Jahr zu Jahr mehr entschuldet – zu Lasten der Kommunen. Schon die Stadt Cloppenburg hatte darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe einer zu hohen Kreisumlage sei, die Entschuldung des Landkreises zu finanzieren. „Der Landkreis generiert seit Jahren kontinuierlich einen massiven Überschuss, der sich weiter ansammelt, ohne dass die Kreisumlage in dem erforderlichen Umfang gesenkt wird“, steht in der Vorlage für die Sitzung des Cloppenburger Verwaltungsausschusses am kommenden Montag (27. August).

„Wir prüfen den Sachverhalt genau und wissen, dass sich die Finanzausstattung des Landkreises Cloppenburg auch nach der Verabschiedung des Haushaltes weiter deutlich verbessert hat“, sagte Stratmann, „schlussendlich ist die Senkung der Kreisumlage aber eine politische Entscheidung. Das bleibt abzuwarten“. Das sehen auch einige Kommunalpolitiker so und betonen: „Der Kreistag entscheidet über die Kreisumlage, nicht die Bürgermeister“.