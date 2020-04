Politik: SPD fordert Gutscheinsystem gegen Corona-Krise

Friesoythe Viele Betriebe und Dienstleister in Friesoythe müssen als Folge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit erheblichen Einschnitten rechnen. So heißt es einleitend in einem Schreiben der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Friesoythe. Die Gruppe ist der Auffassung, dass in dieser besonderen Situation diese Einrichtungen auch von der Stadt Friesoythe unterstützt werden sollten.

Daher hat die Fraktion einen Antrag an die Friesoyther Stadtverwaltung gestellt. Darin heißt es, dass die Verwaltung beauftragt wird, ein Konzept zu erarbeiten, um dem örtlichen Handel, der Gastronomie und den örtlichen Dienstleistern eine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Dieses Unterstützungskonzept sollte in Form eines Gutscheinsystems erfolgen und ist in ihrer finanziellen Größenordnung noch festzulegen.

Mit den vor Ort im caritativen Bereich tätigen Gruppen und Vereinigungen wie Caritas, Diakonie, Jedem Kind eine Chance oder Tafel „Carla“ sei ein Verfahren mit dem Ziel abzustimmen, diese Gutscheine besonders auch Familien mit Kindern zugute kommen zu lassen. „Viele Familien haben zur Zeit erhebliche finanzielle Einschränkungen hinzunehmen und könnten mit einem Gutschein in die Lage versetzt werden, dringend notwendige Bedarfe zu finanzieren“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Renate Geuter. Das Gutscheinkonzept helfe damit nicht nur dem örtlichen Handel, der Gastronomie und den Dienstleistern, sondern biete auch den Bürgerinnen und Bürgern eine Unterstützung.

Es ist ebenfalls zu prüfen, ob und in welcher Form diese Gutscheine auch an ehrenamtlich Tätige oder an Personen, die während dieser schwierigen Zeit besondere Herausforderungen zu bewältigen haben, verteilt werden können, heißt es in dem Antrag weiter. Eine weitere Möglichkeit sei es, diese Gutscheine auch bei Gratulationen und Jubiläen mit zum Einsatz zu bringen.

Durch die Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie spare die Stadt Friesoythe an anderer Stelle Mittel ein, wie etwa durch abgesagte Veranstaltungen. „Diese Mittel können sicher für diesen Zweck mit herangezogen werden“, so Geuter.

Gerade in dieser auch für die Friesoyther Betriebe so schwierigen Zeit halte die SPD das vorgeschlagene Projekt für ein wichtiges Signal an die Friesoyther Wirtschaft, die große Herausforderungen zu bewältigen habe.