Friesoythe Als 2014 die Kosten- und Finanzierungsübersicht für die Friesoyther Stadtsanierung veröffentlicht wurde, waren darin auch 500 000 Euro für die Umgestaltung des ehemaligen Postgebäudes an der Wasserstraße enthalten. Was man darunter verstehen sollte, wurde von der damaligen Stadtverwaltung nicht benannt. Erst knapp drei Jahre später erklärte die neue Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers, dass die Summe laut Unterlagen für den Erwerb, die Herrichtung und anschließende Verpachtung, auch an Gastronomie, gedacht war. Wie am Freitag berichtet, wurde dieser Posten aus der Übersicht aber wieder komplett gestrichen.

Dass eine halbe Million Euro für eine recht undefinierte Maßnahme in der Kostenübersicht auftaucht, verwunderte schon damals. Viel verwunderter ist aber der Eigentümer der Immobilie. Dieser meldete sich am Freitag bei der NWZ. „Das klingt so, als sei man sich über einen Kauf einig gewesen, dabei hat nie jemand von der Stadt mit mir über einen möglichen Erwerb gesprochen“, zeigte er sich erstaunt.

Was mit der seit 2017 leerstehenden Immobilie passiert, stehe derzeit noch nicht fest, teilte er weiter mit.