C-Port: Zwei Parteien – zwei Geruchssinne

Friesoythe /Sedelsberg Zwei Parteien, zwei Wahrnehmungen. Es geht um die Grünen und die SPD – und um eine Anlage der Firma Revis in Dülmen. Das Unternehmen möchte am C-Port eine Anlage errichten, die eine Million Tonnen Festmist und Gülle pro Jahr verarbeiten soll. Eine deutlich kleinere, aber in der Bauart ähnliche Anlage steht in dem Ort in Westfalen.

Einige Mitglieder der Friesoyther SPD-Fraktion hatten sich diese vor einigen Tagen angeschaut. Geruchsbelästigung in der Umgebung oder gar „erbärmlichen Gestank“, wie ihn Kritiker der Friesoyther Anlage befürchten, hätten sie in der Umgebung nicht wahrgenommen, teilten sie anschließend mit. Auf dem Gelände habe es gelegentlich schwach nach dem modrig feuchten Holz des Biofilters der permanent laufenden Lüftungsanlage der Anlieferungshalle gerochen. Entgegen der Wahrnehmung der SPD-Ratsvertreter hätten Kreistagsmitglieder der Grünen sehr wohl Gestank und Geruchsbelästigung wahrgenommen, teilte die Partei am Montag mit. Das sei aus der Abluftanlage gekommen. Die Grünen bemühen in ihrer Stellungnahme einen Vergleich zur Oldenburgischen Fleischmehlfabrik Kampe. Dort sei es auch die Abluftreinigung, die Probleme mache.

Die Grünen lehnen zudem die Teilnahme an einem runden Tisch ab. Zu solch einem Treffen möchte Revis-Geschäftsführer Simon Detscher für die C-Port-Anlage einladen. Die Begründung der Grünen: „Ein runder Tisch müsste für uns ergebnisoffen angelegt sein und neutral moderiert werden. Beides trifft nicht zu.“