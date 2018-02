Friesoythe Die Anwohner waren erstaunt, ja geradezu geschockt, als in dieser Woche plötzlich Männer mit Kettensägen anrückten, um zahlreiche Bäume entlang der Straße „Großer Kamp West“ in Friesoythe zu fällen. Die Baumfällaktion im Bereich des Sportplatzes hatte die Stadt Friesoythe veranlasst. Den Grund die Maßnahme erläuterte Fachbereichsleiter Sven Corbes auf der Ratssitzung der Stadt Friesoythe am Mittwochabend im Rathaus am Stadtpark.

37 Stellflächen

Zwischen der Realschule und der Tennishalle sollen bis zu 37 Parkplätze entstehen, die der Schule zur Verfügung gestellt werden sollen. Dort sei der Parkraum sehr begrenzt und diese Situation werde sich noch verschärfen, wenn die Ludgerischule in den Gebäudekomplex an der Dr.-Niermann-Straße ziehen und die Schule erweitert werde. Noch sei zwar überhaupt nicht beschlossen, wie es künftig auf dem Schulareal aussehen werde, so Corbes, doch da aufgrund von Vogelbrutzeiten nur noch bis Ende des Monats Bäume gefällt werden dürfen, habe man diese Arbeiten bereits jetzt durchführen lassen.

Den Anwohnern in der Umgebung gefällt dieses Vorhaben nicht, und das machten sie in der Einwohnerfragestunde auch deutlich. Sie fragten die Stadtverwaltung, ob das richtig durchdacht gewesen sei? Außerdem gaben sie zu bedenken, dass die Straße gerade morgens und zur Mittagszeit ohnehin schon wegen des starken Verkehrs eine Gefahrenzone sei. Ein Parkplatz mit 37 Stellflächen würde diese Situation noch verstärken. Corbes kündigte an, diese Bedenken in den anstehenden politischen Beratungen einfließen zu lassen.

Verfallen Fördermittel?

Auf der Ratssitzung ging es auch um die Innenstadtsanierung. CDU-Ratsherr Dr. Matthias Lamping wollte wissen, wann endlich die Arbeiten für den Ausbau Lange Straße/Bahnhofstraße und Knotenpunkt Kreuzung ausgeschrieben werden. Schließlich hätte das schon im November 2017 geschehen sollen und er fürchte nun, dass Fördermittel verloren gehen könnten.

„Die Ausschreibungen sollen noch diese Woche auf den Weg gebracht werden“, sagte Corbes. Zur Verzögerung sei es gekommen, da es noch Abstimmungsbedarf mit der NBank, die die Fördermittel auszahlt und „alles absegnen muss“, gegeben habe. Der Fachbereichsleiter geht davon aus, dass in zwei Monaten mit den ersten Bauarbeiten begonnen werden kann.

Die Gefahr, dass Fördermittel wegfallen könnten, sieht Corbes nicht. Für 2018 müsse die Stadt eine halbe Million Euro an Mitteln abrufen. Das sei machbar. Wie berichtet wird die Friesoyther Innenstadt für rund 7,5 Millionen Euro saniert. Zweidrittel der Summe wird durch Fördertöpfe vom Bund und vom Land finanziert. Ein Drittel muss die Kommune selbst aufbringen. Im Zuge einer ersten Ausschreibung lagen die Angebote weit über den Planungen der Stadt. Daher wird jetzt erneut – und um den Kreuzungsbereich erweitert – ausgeschrieben.