Friesoythe Zwei große Themen dominierten am Mittwochabend die Sitzung des Friesoyther Stadtrates im Rathaus am Stadtpark. Zum einen die Zukunft der Grundschule Neuscharrel. Zum anderen der Bau einer städtischen Kindertagesstätte neben dem Aquaferrum. Beide Punkte wurden von den Fraktionen im Rat intensiv diskutiert.

• schule Neuscharrel

Derzeit werden an der Grundschule Neuscharrel insgesamt fünf Kinder unterrichtet. Alle Jahrgänge sind in einer Klasse zusammengefasst. In der Schulsprache nennt man das Viertelzügigkeit. Ein Umstand, der sich auf Dauer nicht halten lässt. Darin waren sich die Fraktionen CDU/FDP und SPD einig.

Doch während die SPD-Fraktion die Schule so schnell wie möglich abwickeln möchte, möchte die CDU-Fraktion der Dorfschule noch eine Frist setzen.

Vor allem Stefan Fuhler, CDU-Ratsherr und Ortsvorsteher von Neuscharrel, plädierte dafür, alles für den Erhalt der Schule zu unternehmen. Man sei auch bereits dabei Ideen zu entwickeln, um zumindest auf Dauer eine Halbzügigkeit, sprich zwei Jahrgänge zusammen in einer Klasse, zu erreichen.

Das ist auch die Forderung seiner Parteikollegen. Bis Ende des Jahres müsse ein nachhaltiges Konzept vorliegen, sonst würde man die Schule schließen, machte CDU/FDP-Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Krone deutlich. „So viel Zeit muss sein. Vielleicht ergibt sich ja noch eine Alternative zur Schließung“, ergänzte CDU-Ratsherr Dr. Matthias Lamping.

SPD-Fraktionsvorsitzende Renate Geuter schätzte die Situation hingegen ganz anders ein: „Die Schule ist nicht überlebensfähig. Bei allem Verständnis, aber da müssen wir ehrlich sein.“ Es sei eine Illusion zu glauben, bis Ende des Jahres ein Konzept für eine Halbzügigkeit zu entwickeln.

SPD-Ratsherr Olaf Eilers warf der CDU/FDP-Fraktion „Feigheit vor der eigenen Verantwortung“ vor. Er selbst schlug vor, die Schule zu den Herbstferien zu schließen und die Kinder nach Gehlenberg zu schicken. Diesem Ansinnen folgte die Mehrheit im Rat aber nicht. Bei 14 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde beschlossen, der Schule bis Ende 2018 Zeit zu geben.

• Kita-Bau Aquaferrum

Der Bau einer neuen städtischen Kindertagesstätte direkt neben dem Aquaferrum und unter Nachnutzung des Sauna-Gebäudes ist von der CDU/FDP-Mehrheitsfraktion abgelehnt worden. Wie bereits im Fachausschuss in der vergangenen Woche sprach sich die Fraktion geschlossen gegen diesen Standort an der Thüler Straße aus.

Die Idee eines Erholungszentrums an dieser Stelle wolle man nicht aufgeben, sagte CDU-Ratsherr Dr. Matthias Lamping. Der Standort sei nicht überzeugend, sagte CDU-Ratsherr Bernd Wichmann. Ohnehin sei ein Standort noch gar nicht politisch festgelegt worden. Er sehe eher im Stadtnorden den Bedarf einer Kindertagesstätte. Man müsse mit solch einer Einrichtung schließlich dorthin, wo die Familien seien, damit die Kinder die Einrichtung gut erreichen können. Und da der Bedarf an Betreuungsplätzen unter anderem durch private Einrichtungen und dem künftigen Caritas-Kindergarten seiner Ansicht nach gedeckt sei, bestehe auch kein Zeitdruck.

Das ablehnende Verhalten der Mehrheitsfraktion bezeichnete SPD-Ratsfrau Renate Geuter als „unredlich und unehrlich“. „Wir halten das Baukonzept für nachvollziehbar und gut“, sagte Geuter. Eltern hätten einen Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze und dieser Anspruch bestehe gegenüber der Kommune und nicht gegenüber privaten Trägern. Daher müsse eine zeitnahe Lösung her. Gleichzeitig würde man durch die Kita am Aquaferrum mehrere hunderttausend Euro sparen, zum Beispiel weil das Gelände der Stadt gehöre und sonst nicht benötigt werde. Durch die Nutzung des Sauna-Gebäudes würde zudem die Wirtschaftlichkeit des Aquaferrums verbessert werden.

Doch am Ende wurde der Neubau an dieser Stelle von der CDU/FDP abgelehnt. „Dann geben Sie uns einen Anhaltspunkt, was wir vorbereiten sollen. Sagen Sie uns einen geeigneten Standort. Sagen Sie uns, was Sie wollen“, richtete sich Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers an die Mehrheitsfraktion. Schließlich sei die Beschlussvorlage zwar abgelehnt worden, aber die Verwaltung habe keinen neuen Auftrag erhalten.

Als zu prüfende Standorte wurde die Burgwiese (Soesteplatz) genannt. Dort ist ein Kita-Bau direkt an der Thüler Straße grundsätzlich möglich. Problematisch ist aber, dass der Boden im rückwärtigen Bereich aufgrund einer alten Müllhalde saniert werden muss. Außerdem muss dann auch ein Ersatz für Hansa Friesoythe gesucht werden, der das Gelände zwingend als Trainingsplatz benötigt.

Eine weitere Variante, die CDU-Ratsherr Karl-Heinz Krone als durchaus prüfenswert ansieht, ist ein städtisches Grundstück im hinteren Bereich der Tennisanlage am Großen Kamp. Das Gelände ist aber verkehrlich nicht erschlossen und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Christophorus-Kindergarten.

„Wir haben jetzt weder einen Vorschlag für einen alternativen Standort für die Kita, noch eine Antwort darauf, wie die Nachnutzung der Sauna aussehen soll“, richtete sich Bürgermeister Sven Stratmann an die CDU/FDP-Fraktion.

Mehr Klarheit soll eine Fachausschusssitzung bringen, die zeitnah anberaumt werden soll.

• Wibef und Sauna

Im Zusammenhang mit dem Kita-Bau wurde mehrfach der direkte Zusammenhang mit der Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH hergestellt. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Friesoythe ist Betreiberin des Aquaferrums und wird jedes Jahr mit mehreren hunderttausend Euro aus Steuermitteln unterstützt. Sonst wäre die Wibef längst insolvent. Da das EU-Beihilferecht eine weitere Unterstützung der Sauna im Aquaferrum durch Steuergelder untersagt hat, musste die Sauna aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werden.

Obwohl diesbezüglich bereits ein Gutachten der Beraterfirma PwC vorliegt, das unter anderem die Unwirtschaftlichkeit der Sauna ausweist, forderte die CDU/FDP-Fraktion ein weiteres Gutachten, das klären sollte, ob es doch möglich wäre, durch eine europaweite Ausschreibung einen privaten Betreiber für die Sauna zu finden. Diese Möglichkeit wurde im ersten Gutachten bereits nahezu ausgeschlossen. Auch das zweite Gutachten, das ein paar tausend Euro gekostet hat, kam zu einem ähnlichen Ergebnis: Eine Ausschreibung sei zwar möglich, aber es werde eher davon abgeraten. Daraufhin wurde vom Wibef-Aufsichtsrat die endgültige Schließung der Sauna beschlossen.

Ein Konzept zur nichtprivatwirtschaftlichen Nachnutzung liegt nicht vor. Eine Anmietung des Gebäudes durch die Stadt, wie hier für eine Kita, wäre zulässig gewesen.