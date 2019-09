Friesoythe Wenn nach einer großen Friesoyther Persönlichkeit gefragt wird, fällt ein Name gleich mehrmals: Theodor Caspar Wreesmann. Der Seher, „Spökenkieker“, der Mann mit dem zweiten Gesicht, „Vierfuß“. Es gibt gleich mehrere Bezeichnungen für den Mann, der am 29. April 1855 geboren wurde und am 9. April 1941 in Friesoythe starb.

Die Nordwest-Zeitung ruft dazu auf, Menschen zu nennen, die für die Stadt Friesoythe, und damit sind natürlich auch alle Außenortschaften einbezogen, von Bedeutung sind oder waren. Sei es, dass diese Menschen etwas Besonderes für die Stadt geleistet haben oder als gebürtige Friesoyther auswärts Besonderes geleistet haben.

Mehr als Mythos

Theodor Caspar Wreesmann ist zweifellos eine dieser Persönlichkeiten. Um den Stadtschreiber von Friesoythe ranken sich viele Geschichten. Erzählungen, die zwar kaum belegt, dafür aber nachhaltig bis heute in Erinnerung sind. So soll er die Fähigkeit besessen haben, den Tod vorherzusehen. Dem Mythos nach soll in dem Haus, vor dem er stehen blieb, schon kurze Zeit später jemand gestorben sein.

Doch eine Vorahnung von Wreesmann brachte nicht den Tod, sondern rettete vermutlich viele Menschenleben. Er soll die komplette Zerstörung der Stadt vorhergesehen haben. Vier Jahre nach seinem Tod sollte er damit Recht gehabt haben. Die Stadt wurde Ende des Zweiten Weltkrieges dem Erdboden gleich gemacht. Doch er hat nicht nur die Verwüstung gesehen, sondern er soll auch viele Jahre vor dem schrecklichen Ereignis gesagt haben, wo die Menschen vor der Zerstörungsgewalt sicher sein werden: „Geht nach Pehmertange. Da wird euch nichts passieren.“ Daran hatten sich viele Friesoyther anscheinend erinnert und sind mit ein paar Habseligkeiten nach Pehmertange geflüchtet. Und tatsächlich, an diesem Zufluchtsort überstanden die Menschen die Zerstörung der Stadt durch kanadische Truppen nahezu schadlos.

„Durch seine Voraussagung sind kaum Friesoyther ums Leben gekommen“, sagt Stefan Kühling. Der Lehrer der Oberschule Friesoythe beschäftigt sich derzeit mit seiner siebten Klasse mit der Stadtgeschichte. Gemeinsam mit seinen Schülern hatte er den Vorschlag auch eingereicht.

Prägende Person

An dieser Stelle soll noch eine weitere Persönlichkeit erwähnt werden, die von einer NWZ-Leserin vorgeschlagen wurde. Es ist Bernd Duen aus Thüle. Nicht nur, weil er an diesem Samstag seinen 85. Geburtstag feiert. Er hat Thüle und das gesamte Umland durch seine großen Erfolge auf die Landkarte der Pferdesportler gesetzt und den Vierspännerfahrsport in Deutschland entscheidend mitgeprägt. In den Jahren 1962 bis 1988 gewann Duen insgesamt zehn Mal die Deutsche Meisterschaft. 1976 wurde er mit der deutschen Mannschaft Vize-Weltmeister. Bei den Weltmeisterschaften 1988 fuhr er mit der Equipe zur Bronzemedaille. Von 1988 bis 1994 war Duen Honorartrainer der deutschen Vierspännerfahrer. In dieser Zeit gewannen die deutschen Fahrer Mannschaftsgold bei der WM 1992. Und auch jetzt, mit 85 Jahren, sitzt er noch immer mit großer Begeisterung auf dem Kutschbock.

