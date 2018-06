Friesoythe /Straßburg Es ist eine einzigartige Gelegenheit für junge Europäer, einen Einblick in ein politisches Gremium der EU zu erhalten und sich über aktuell relevante Europa-Themen sowie die Zukunft der EU/Europas austauschen zu können. Zwischen 8000 und 9000 junge Menschen aus Europa und darüber hinaus im Alter von 16 bis 30 Jahren haben am ersten Juni-Wochenende am „European Youth Event“ (EYE) teilgenommen. Zu Gast waren sie im Europäischen Parlament in Straßburg, das die Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, 2014 ins Leben gerufen hatte.

Auch 15 Schülerinnen und Schüler der Europa-AG der Berufsbildenden Schulen Friesoythe (Standort Thüler Straße) konnten sich am vergangenen Freitag und Samstag vor Ort ein Bild vom Europäischen Parlament machen und waren sehr beeindruckt. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani (Italien), übernahmen die jungen internationalen Gäste aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien etc., darunter sehr viele Schüler, den imposanten Plenarsaal und konnten mit EU-Abgeordneten über verschiedene Themen diskutieren. Beim „European Youth Event“ geht es insbesondere darum, junge Europäer zur aktiven Teilnahme zu bewegen, ihnen Europa und die EU sowie die dahinterstehende Idee und die Herausforderungen der Zukunft näherzubringen.

Mehr als dreihundert Veranstaltungen standen zur Verfügung. Vier durften ausgesucht werden. Es gab Workshops, Debatten, Vorträge, es wurden Ideen und Konzepte vorgestellt und das Parlamentsgebäude konnte erkundet werden. Doch auch Tanz, Gesang, Musik, ein Rap-Battle, Kunst und weitere Veranstaltungen standen zur Verfügung. Die jungen (BBS-)Gäste diskutierten mit den EU-Politikern in kleineren und größeren Gruppen über Umweltschutz, Terrorismus, Bildung, die Unabhängigkeit Kataloniens und vieles mehr.

„Wir haben eine tolle Gemeinschaft erlebt“, sagte BBS-Schüler Keno Geesen (18), der bereits zum zweiten Mal zu Besuch im Europäischen Parlament war. Man habe sich mit den anderen Teilnehmern, aber auch den Politikern intensiv ausgetauscht, sich auch umfassend mit dem politischen System der EU auseinandergesetzt. Zumeist habe man sich auf Englisch verständigt. Das Interesse an Europa sei ganz neu geweckt worden, so eine BBS-Schülerin.

Die BBS Friesoythe ist seit 2014 Europaschule und seit diesem Schuljahr auch Botschafterschule des Europäischen Parlaments. Am Mittwoch, 20. Juni, findet an den BBS wieder ein Europatag statt.