Friesoythe Nun steht er da, der Tannenbaum mitten auf der Kreuzung der Friesoyther Innenstadt. Behangen mit einer Lichterkette und umgeben von diversen Warn- und Hinweisschildern. Die Stadt Friesoythe ließ den Baum am Freitag aufstellen. Als Experiment, wie Bürgermeister Sven Stratmann betont.

Man wolle halt sehen, wie solche Ideen bei der Bevölkerung ankommen. Schließlich würde die Stadt nach Beendigung der Innenstadtsanierung ein ganz neues Aussehen bekommen, und es sei nicht damit getan, es nur bei einer neuen Pflasterung zu belassen. Es gehe um die Steigerung der Aufenthaltsqualität. Da würden kleinere und größere Aktionen und Projekte gut ins Konzept passen. Wie eben dieser Tannenbaum auf der Kreuzung.

Die Autofahrer scheinen sich schon am Freitag an die neue Situation gewöhnt zu haben – zumindest mehrheitlich. Das Prinzip ist ja auch denkbar einfach: rechts am Baum vorbei. In Ausnahmefällen dürfen aber Busse und Transporter, die stadtauswärts unterwegs sind, links am Baum vorbei, da es auf der anderen Seite zu eng ist.

Sollte das Experiment nicht gut ankommen, wird es nicht fortgesetzt, sollte es Beifall finden, dann schon. Und dann vielleicht auch mit einem etwas größeren Baum.

Die Nordwest-Zeitung ist natürlich auch daran interessiert, was die Bürger von dem Weihnachtsbaum auf der Kreuzung halten. Hingucker oder Hindernis? Auf www.NWZonline.de kann diese Frage beantwortet werden.

Außerdem gibt es bestimmt noch viele weitere interessante Ideen, wie man die Friesoyther Innenstadt beleben und aufwerten kann. Vor allem für den Kreuzungsbereich, der sich laut Bürgermeister Stratmann als Marktplatz etablieren soll, sind kreative Gedanken gefragt. Diese können gerne per Mail an red.friesoythe@nwzmedien.de geschickt werden.