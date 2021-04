Urwahl der CDU Friesoythe: Bernd Wichmann bleibt einziger Bürgermeisterkandidat

Friesoythe Bernd Wichmann bleibt der einzige Kandidat des CDU-Stadtverbands Friesoythe für die Bürgermeisterwahl im September dieses Jahres. In einer Online-Versammlung hat sich der 51-Jährige Friesoyther rund 50 Mitgliedern der Union am Samstagvormittag vorgestellt. Gegenkandidaten für die Urwahl fanden sich keine. In zwei weiteren Online-Sitzungen ging es um die Stadtratskandidaten, die Wiederwahl des Stadtverbandsvorstands sowie um die Wahl der Kreistagskandidaten.

Am Nachmittag ist die Sitzung unterbrochen – die Wahl findet dezentral in mehreren Wahllokalen statt. Ab 14 Uhr können die rund 400 Mitglieder der Friesoyther CDU an vier Standorten ihre Stimmen abgeben. Diese sind in Friesoythe auf dem Kepa-Parkplatz an der Meeschenstraße, in Altenoythe bei Heinrich Lücking an der Riege Wolfstange, in Thüle bei Martin Roter im Gewerbegebiet Sandkamp und in Neuvrees bei der Firma Rolfes am Altenend.

Bis 18 Uhr kann dann gewählt werden. Gegen 20.15 Uhr wird in einer weiteren Online-Konferenz dann das Ergebnis bekanntgegeben. Direkt im Anschluss wird das Ergebnis und ein ausführlicher Bericht zur Wahl auch auf NWZonline zu lesen sein.

