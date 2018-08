Friesoythe Neue Straßen benötigen natürlich auch neue Namen. Da macht die Stadt Friesoythe keine Ausnahme. Oftmals müssen Blumen oder Bäume herhalten und die Wege heißen dann Tulpenstraße oder Erlenweg. Orte, zu denen die Straßen führen, sind auch immer sehr beliebt, wie Böseler Straße oder Barßeler Straße. Persönlichkeiten von überregionaler Bedeutung kommen auch hin und wieder vor, wie etwa Bonhoefferstraße oder Ricarda-Huch-Straße.

Dass Straßen nach Persönlichkeiten der Stadt benannt werden, ist eher die Ausnahme. Nun gut, es gibt zum Beispiel die Dr.-Niermann-Straße, die Bürgermeister-Krose-Straße oder die Propst-Wehage-Straße. Und es gibt Bestrebungen, die Anzahl solcher Namensgebungen zu erhöhen.

In der Stadt Friesoythe haben der jeweilige Heimatverein und der Ortsvorsteher ein Vorschlagsrecht. Ebenso die (künftigen) Anlieger. Schlussendlich entscheidet aber der Stadtrat darüber, welche Bezeichnung eine Straße erhält.

Bgm.-Olberding-Straße

Nun stehen wieder die Vergaben von Straßennamen an. Der Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss hat sich damit auf der jüngsten Sitzung am Mittwochabend im Friesoyther Rathaus beschäftigt. Auf dem Plan standen Vorschläge für die Stichstraße bei der neuen Polizei, für die Straße, die von der Böseler Straße am Kreisel abgeht und wo sich GS agri dort ansiedeln möchte, und für Straßen im neuen Baugebiet „Mückenkamp“. Für alle Straßen hatte der Heimatverein Friesoythe in Anwesenheit von Ortsvorsteher Frank Böckmann zuvor Ideen erarbeitet – eine Mischung aus hiesigen und überregional bekannten, verstorbenen Personen.

Für das Baugebiet „Mückenkamp“ gab es für die Planstraßen A bis E (siehe Grafik) folgende Vorschläge. Planstraße A: „Von-Ketteler-Straße“ (Bischof von Mainz und Wegbereiter der modernen Sozialpolitik); Planstraße B: „Albert-Schweizer-Straße“ (Theologe, Missionsarzt, Friedensnobelpreisträger); Planstraße C: „Pfarrer-Oldenburg-Straße“ (Gründer und Förderer des Friesoyther Krankenhauses); Planstraße D: „Helene-Holling-Straße“ (u.a. Mitbegründerin Caritas-Verein, Bundesverdienstkreuz 1985, über 30 Jahre ehrenamtliche Verantwortung in der Caritas-Arbeit); Planstraße E: „Norbert-Bögershausen-Straße“ (u.a. Gründer der Jugendwerkstatt Sozialer Briefkasten).

Für die Straße nördlich des Kreisels Böseler Straße, die das neue Gewerbegebiet erschließen wir, wurde der Name „Bürgermeister-Olberding-Straße“ ausgesucht. Heinrich Olberding war von 1967 bis 1972 Bürgermeister der Stadt Friesoythe.

„Am Grünen Hof“?

Für all diese Namen fand sich auch eine breite Zustimmung bei den Ausschussmitgliedern. Doch bei der Namensvergabe der Stichstraße ins neue Baugebiet „Nordöstliche Entlastungsstraße/Grüner Hof“ (bei der neuen Polizeiwache) gab es kein eindeutiges Votum.

Der Heimatverein schlägt den Namen „Pfarrer-Rudi-Meyer-Straße“ vor. Der Geistliche war der erste Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Friesoythe (1935-1957), deren Kirche sich in unmittelbarer Nähe zur neuen Straße befindet.

Investor Klaus Hanneken, der das Baugebiet erschließt und vermarktet, hat aber eine andere Idee. Ihm schwebt vor, die Straße „Am Grünen Hof“ zu benennen. Ein Kunde von Hanneken, der direkt vorne an der Straße „Grüner Hof“ ein Wohn- und Geschäftshaus bauen möchte, beantragt ebenfalls diese Benennung. Und auch die Polizei unterstützt diesen Antrag.

Seitens der Stadtverwaltung wurde dieser Straßenname nicht befürwortet, da hierdurch Irritationen und Verwechslungen mit der ähnlich lautenden Straße „Grüner Hof“ zu erwarten seien. Die Ausschussmitglieder wollten aber lieber keine Entscheidung treffen und reichten den gesamten Beschlussvorschlag ohne Abstimmung an den Verwaltungsausschuss weiter. Dieser tagt am 5. September.