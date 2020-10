Versammlung: Bürger am Küstenkanal sind gefordert

Friesoythe Die Kanaldörfer Ahrensdorf, Edewechterdamm, Heinfelde, Ikenbrügge, Kampe und Kamperfehn starten in die nächste Runde der Dorfentwicklung. Diese fünf Orte mit insgesamt 2500 Einwohnern auf einer Fläche von rund 4000 Hektar bilden künftig wie bereits berichtet eine Region, für die es jetzt gilt, Ideen und Konzepte für die Zukunft zu entwickeln.

Eine Umfrageaktion bildetet den Startschuss. Nun folgt die erste Bürgerversammlung. Diese findet am Mittwoch, 7. Oktober, um 19 Uhr in der Sporthalle in Edewechterdamm, Zum Sportzentrum 2, statt. Zu dieser Versammlung sind alle Bürger dieser Dorfregion eingeladen, teilt die Stadt Friesoythe mit.

Aufgrund der aktuellen Situation unter Berücksichtigung der Hygieneregelungen zum Coronavirus können allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Bürgerinnen und Bürger an der Versammlung teilnehmen. Daher ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. Bis diesen Dienstag, 6. Oktober, werden die Anmeldungen während der Dienstzeit unter Telefon 04491/92930 entgegengenommen. Anzugeben sind Name, Anschrift, Telefonnummer und falls vorhanden eine E-Mail-Adresse. Während der Versammlung besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

In der ersten Bürgerversammlung sollen erste Ergebnisse der Online-Umfrage, die in den vergangenen rund zwei Wochen durchgeführt wurde, bekanntgegeben werden. Weiter geht es um die Vorstellung der Zusammenarbeit und einen Ausblick auf verschiedene Fördermöglichkeiten.

Eine Live- bzw. Video-Übertragung der verschiedenen Beiträge soll ermöglicht werden und würde dann über die Internetseite der Stadt Friesoythe (www.friesoythe.de) zur Verfügung gestellt.

„Nehmen Sie die Chance zur gemeinsamen Entwicklung einer Zukunftsstrategie für die Kanaldörfer wahr“, teilte Bürgermeister Sven Stratmann mit.