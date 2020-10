Zukunftsprojekte: Dorfgespräche am Küstenkanal werden fortgesetzt

Friesoythe Die Stadt Friesoythe lädt zu weiteren Dorfgesprächen in den Kanaldörfern ein. Die Dorfregion „Kanaldörfer“ umfasst die Ortsteile Kampe, Ikenbrügge, Kamperfehn, Ahrensdorf, Heinfelde und Edewechterdamm. Am Donnerstag, 29. Oktober, findet um 19 Uhr im „Uns Fehnhus“ in Kamperfehn (Zum Sportplatz 12) im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung für die Dorfregion „Kanaldörfer Friesoythe“ das erste Dorfgespräch statt. Es folgt am Dienstag, 24. November, ein Dorfgespräch in der Mehrzweckhalle in Kampe (Röbkenberg 4a), am Donnerstag, 26. November, im Dorfgemeinschaftshaus in Ahrensdorf/Heinfelde (Heinfelder Straße 2a) und am Dienstag, 1. Dezember, in der Schützenhalle in Edewechterdamm (Zum Sportzentrum 2).

„Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und über die Zukunft der Dorfregion der Kanaldörfer ins Gespräch zu kommen“, teilte Bürgermeister Sven Stratmann mit. Zu Beginn des Dorfgespräches wird es eine Darstellung der Chancen und Ziele der Dorfentwicklung geben. Darüber hinaus wird der Verfahrensablauf bis zum Dorfentwicklungsplan erläutert.

In das Dorfgespräch sollen Ideen, Hinweise oder Anmerkungen von den Einwohnern aus den Ortsteilen der Stadt Friesoythe eingebracht werden, die dem Ziel dienen können, dass diese Ortslagen auch zukünftig attraktive Möglichkeiten für Wohnen, Leben und Arbeit bieten, heißt es in der Ankündigung.

Themen sind unter anderem Mobilität, Natur- und Klimaschutz. Es geht unter anderem um folgende Fragen: Wie bleibt die Dorfgemeinschaft erhalten? Welche Lösungen müssen für die zukünftige Versorgung (Ärzte, Dorfladen usw.) gefunden werden? Wie können diese Ortslagen für den Tourismus genutzt werden? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um auch für junge Familien und insgesamt jüngere Menschen in diesen Ortslagen Möglichkeiten für Wohnen und Arbeiten zu bieten?

„Ziel der Dorfgespräche ist es, Ideen zu sammeln und in entsprechende Handlungsfelder zusammen zu fassen“, so Stratmann. In den ersten Gesprächen gehe es noch nicht darum, die Ideen darauf zu untersuchen, ob sie umsetzbar seien oder nicht. Dies sei Aufgabe des weiteren Prozesses der Dorfentwicklungsplanung.

Die Moderation des Dorfgesprächs wird durch das Büro „regionalplan & uvp“ aus Freren übernommen. Auch Vertreter der Stadt Friesoythe werden anwesend sein.• Coronabedingt ist die Teilnehmerzahl für die Dorfgespräche begrenzt. Anmeldungen sind daher erforderlich und werden bis einen Tag vor den jeweiligen Terminen bis 16 Uhr per E-Mail unter dorfentwicklung@friesoythe.de oder unter Telefon 04491/92930 entgegengenommen. Es besteht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

„Bitte beachten Sie, dass kurzfristige Terminänderungen bei den Dorfgesprächen möglich sind“, teilte der Bürgermeister Stratmann weiter mit. Änderungen des Zeitplans werden auf der Homepage der Stadt Friesoythe unter www.friesoythe.de bekanntgegeben.