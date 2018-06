Friesoythe Sonntag, 15. Juni 2014. 18 Uhr. Das Endergebnis glich einer Sensation. Erstmals in der Geschichte der Stadt Friesoythe wurde ein Sozialdemokrat zum Bürgermeister gewählt. Sein Name: Sven Stratmann (SPD). Er setzte sich in der CDU-Hochburg sogar recht deutlich mit 65,63 Prozent gegen seine Kontrahentin Hildegard Kuhlen (CDU) durch.

Zumindest für die nächsten sieben Jahre sollte von da an ein „Roter“ auf dem Chefsessel im Friesoyther Rathaus sitzen. Genau vier Jahre sind schon verstrichen. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Im Gespräch mit der NWZ spricht Sven Stratmann (45) unter anderem über sein erstes Amtsjahr, den C-Port, die Umgehungsstraße, einige Ideen und seine persönliche Zukunft.

• Das erste Jahr

„Im ersten Jahr bin ich durch den Scheuersack gegangen“, erinnert sich Stratmann. Er sei ja kein Verwaltungsmensch, sondern Polizeibeamter. Da sei er nach der Wahl ins kalte Wasser gesprungen. „Doch gerade die Mitarbeiter im Rathaus haben mich von Anfang an toll unterstützt und halten mir bis heute den Rücken frei“, bedankt sich der Bürgermeister für die Unterstützung. Nach diesem ersten Jahr habe er aber immer größeren Gefallen an seiner neuen Aufgabe gefunden und „jetzt macht es richtig Spaß“.

• Innenstadtsanierung

Es ist wohl das wichtigste Vorhaben in seiner Amtszeit: die Innenstadtsanierung. Und diese wird nach Angaben des Bürgermeisters nach einiger Verzögerung tatsächlich in zwei, drei Monaten starten. „Die Aufträge sind vergeben“, sagt Stratmann. Im Mittelpunkt der rund 7,5 Millionen Euro teuren Sanierung stehen die Hauptstraßen und dazugehörigen Nebenanlagen. Mit dem Abschnitt Bahnhofstraße/Lange Straße geht es los. Dann sollen Kirchstraße und Moorstraße folgen. Das Projekt ist auf acht bis zehn Jahre angelegt. Man wolle in dieser Zeit so viel umsetzen wie möglich, „doch nicht alles um jeden Preis“.

• C-Port

Im Bürgermeisterwahlkampf vor vier Jahren bezeichnete Stratmann den C-Port noch als „Sorgenkind“. Das habe sich mittlerweile geändert, sagt der 45-Jährige. Vor allem der Geschäftsführerwechsel habe dem C-Port gutgetan. Das Industriegebiet sei für Friesoythe ein „Riesenpfund“.

• Sauna

Der Bürgermeister steht zu der Entscheidung, dass die Sauna im Aquaferrum geschlossen wurde. Die Zahl der Besucher habe man zwar von 6500 auf 10 000 steigern können, doch auch bei dieser Zahl sei es ein Zuschussgeschäft gewesen. Und da Saunabesucher in der Regel über ein gutes Einkommen verfügen würden, bezeichnet Stratmann die Unterstützung der Sauna durch Steuergelder als „elitäre Förderung“. Für die Nachnutzung der Sauna hat der Bürgermeister nach wie vor eine ganz spezielle Idee.

• Soziales Quartier

Der Verwaltungschef hält an der Idee fest, das Saunagebäude und das Saunagelände für eine Kindertagesstätte, die ohnehin gebaut werden muss, zu nutzen. Seine Vision geht aber noch weiter. Er könnte sich vorstellen, dass am Standort Thüler Straße ein „soziales Quartier“ entsteht. Dazu gehört neben der Kita auch die Erweiterung des Schwimmbades um ein Therapiebecken für die Rheumaliga und ein Springerbecken. Außerdem sieht er dort auch für eine Turnhalle, die ohnehin gebaut werden muss, ein ideales Areal. Alles kompakt an einem Stadtort, davon verspricht sich der Bürgermeister Synergien. Er wisse zwar, dass einige das nicht wollen, „aber man muss auch mal querdenken“.

• Umgehungsstraße

Der Lückenschluss zwischen B 72 und Neuscharreler Straße wird kommen. Davon ist Stratmann überzeugt. Das Problem sei der Grunderwerb. Es gebe über 20 Eigentümer. Mit einigen habe es Einigungen gegeben, mit anderen nicht. Da der Bau bis 2022 abgeschlossen sein muss (bis dahin läuft die Planfeststellung der Trasse), ist Eile geboten. Sollte es daher mit einigen Eigentümern kein Übereinkommen geben, seien Besitzanweisungen nicht ausgeschlossen.

Der Bürgermeister hat aber auch hier eine Vision. „Warum verlängern wir die Umgehungsstraße von der Neuscharreler Straße aus nicht an die Anschlussstelle B 72/C-Port? Und warum verlängern wir die Trasse von der Böseler Straße aus nicht weiter zur Altenoyther Straße in Pirgo? Dann hätten wir eine echte Ortsumgehung.“

• eigene Zukunft

„Bei all den Themen reicht eine Wahlperiode nicht aus. Und da ich an der Politik Blut geleckt habe, geht die Tendenz schon dahin, mich zur Wiederwahl zu stellen. Aber man weiß ja nie, was in zwei, drei Jahren ist.“ Eines steht für ihn aber schon fest: „Die Polizeiuniform werde ich wohl nicht wieder anziehen.“