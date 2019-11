Garrel Noch genau 13 Tage bis zur Bürgermeisterwahl in Garrel. Die Kandidaten haben sich bereits auf einigen Veranstaltungen vorstellen können und standen Rede und Antwort zu verschiedenen Themen. Für die Wähler gab es so einige Möglichkeiten, sich zu informieren. Die Ð wird die vier Bewerber – Martin Backhaus (CDU), Reinhard Meyer (Bündnis 90/Die Grünen), Detlev Buschenlange (unabhängig) und Thomas Höffmann („Wählerbündnis pro Garrel“) – bis zur Wahl zu einigen Themengebieten befragen, die bislang eher noch nicht zur Sprache gekommen sind.

Wie würden Sie sich als Chef der Gemeindeverwaltung beschreiben und worauf legen Sie wert?

Martin Backhaus

Martin Backhaus: Ich kann gut zuhören. Ich höre mir immer alle Seiten an, bevor ich mir ein Urteil erlaube bzw. eine Entscheidung treffe. Als Chef der Mitarbeiter im Rathaus, auf dem Bauhof, in den Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen habe ich deshalb ein offenes Ohr für die Anliegen meiner Mitarbeiter und höre ihnen zu – ich frage nicht „Wie geht’s?“ oder „alles gut?“, ohne an der Antwort interessiert zu sein.

Da ich die meisten Mitarbeiter bereits kenne und auch um keine künstliche Distanz aufzubauen, halte ich das „Du“ für gut. Ich weiß die Arbeit der Mitarbeiter sehr zu schätzen und möchte, dass sie gerne zur Arbeit kommen und motiviert sind. Ich werde regelmäßige Personalversammlungen stattfinden lassen, damit die Mitarbeiter „auf dem Laufenden“ sind und Dinge nicht erst aus der Zeitung erfahren. Ich möchte immer ansprechbar sein und alle gleich behandeln. Um die Gemeinschaft zu stärken, gibt es z. B. gemeinsame Veranstaltungen wie Maigang, Weihnachtsfeier, Betriebsbesichtigungen. Ich möchte die Motivation stärken und auch eigene Ideen der Mitarbeiter fördern. Weiterbildung ist mir wichtig. Auch möchte ich möglichst jedes Jahr mindestens eine Auszubildende/einen Auszubildenden einstellen.

Detlev Buschenlange

Detlev Buschenlange: Als möglicher künftiger Chef der Gemeindeverwaltung beschreibe ich mich als jemanden, der einen respektvollen und wertschätzenden Umgang in offener Kommunikation mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pflegen wird. Ich werde die vorhandenen Strukturen innerhalb der Verwaltung (z.B. Dienst- und Fachaufsichten) analysieren, diskutieren und gegebenenfalls optimieren.

Ich lege Wert auf eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens. Ich möchte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Möglichkeiten maximal in Prozesse der Entscheidungsfindung einbeziehen und durch Mitbestimmung motivieren. Sie sollen eine grundsätzliche Entscheidungsfreiheit bei der Arbeit haben. Ich werde mich für eine zukunftsweisende Verwaltung mit digitaler Aktenführung einsetzen, die zur Verwaltungsvereinfachung beitragen und zu Einsparungen führen kann. Durch Potenzialgespräche sollen Fähigkeiten und Bedürfnisse aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkannt und durch Fortbildungsangebote gefördert werden. Gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich eine freundliche, moderne und bürgernahe Verwaltung gestalten, die sich der Anliegen aller Bürger annimmt.

Thomas Höffmann

Thomas Höffmann: Als Bürgermeister möchte ich einen engen, offenen und ehrlichen Kontakt zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pflegen. Ich werde daher sehr zeitnah mit allen Beschäftigten sprechen wollen. Denn das Wissen und die Erfahrungen für einzelne Aufgabenbereiche liegt „an der Basis“. Persönlich pflege ich einen kooperativen und kollegialen Führungsstil. Ich höre mir dabei immer alle Hinweise und Anmerkungen an und beziehe sie mit in meinen Entscheidungsprozess ein.

Aufgrund der Nähe zu den Beschäftigten möchte ich die Gemeindeverwaltung eher wie ein gut geführtes Familienunternehmen leiten. Die Tür zum Bürgermeisterbüro steht immer „offen“. Ich wünsche mir eine gute Kommunikation mit allen Beschäftigten und halte daher auch sogenannte Jahresgespräche für wichtig. Zudem wünsche ich mir eine zukunftsorientierte Personalpolitik, die den Beschäftigten eine individuelle Personalentwicklung bietet. Um die Gesundheit der Beschäftigten langfristig zu erhalten, sehe ich ein bedarfsgerechtes Gesundheitsmanagement als zielführend an. Zudem möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Beschäftigten moderne und möglichst digitale Arbeitsabläufe ohne Medienbrüche vorfinden.

Reinhard Meyer

Reinhard Meyer: „Durch ehrliches und integeres Verhalten will ich als Bürgermeister und Leiter der Verwaltung Vorbildfunktion gegenüber den Mitarbeitern einnehmen.Ich möchte sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung im Rathaus als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den angegliederten Stellen im Rahmen von Kooperation und Transparenz führen. Gegenseitige Wertschätzung und Offenheit sind meines Erachtens Grundlagen für eine gute Zusammenarbeit und Arbeitszufriedenheit. Den Bürgerinnen und Bürgern von Garrel sollen neben der Bereitstellung von Informationen effektive und effiziente Dienstleistungen zur Verfügung stehen.