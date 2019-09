Garrel Die CDU Garrel schickt Martin Backhaus ins Rennen um die Bürgermeisterwahlen in Garrel. Der erweiterte Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes hat am Mittwochabend zugestimmt, Martin Backhaus für die Urwahl der CDU am 17. Oktober zu nominieren. Damit ist der erweiterte Vorstand dem Vorschlag der Findungskommission für die Kandidatensuche gefolgt.

„Wir freuen uns, mit Martin Backhaus einen unabhängigen, bürgernahen Kandidaten gefunden zu haben, der mehr als 20 Jahre Verwaltungserfahrung hat, der die Arbeit mit dem Rat und der Fraktion und ebenso die Privatwirtschaft als Selbstständiger kennt“, so CDU-Vorsitzender Christoph Penning. Backhaus komme aus Garrel und ist im Kolping sowie im Schützenverein aktiv.

Der Entscheidung war ein mehrwöchiges Findungsverfahren vorausgegangen, bei dem sich elf Bewerber aus dem Oldenburger Münsterland und darüber hinaus beim CDU-Gemeindeverband beworben hatten. Nach vielen Beratungen, mehreren Bewerbungsgesprächen und Diskussionen könnte sich die Findungskommission einstimmig auf Martin Backhaus als Kandidaten verständigen.

Die Findungskommission habe sich bewusst für nur einen Kandidaten entschieden, da sie davon überzeugt sei, in Martin Backgaus einen Kandidaten zu haben, der von einer breiten Mehrheit getragen werde und der „geeignetste Kandidat für Garrel“ sei, so Penning weiter in einer Pressemitteilung vom späten Mittwochabend.

Penning betonte weiterhin den Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen. Nach der Auswahl solle versucht werden, eine gemeinsame Kandidatenunterstützung hinzubekommen.

Am 8. Oktober wird sich Martin Backhaus um 19 Uhr im Gasthaus Zum Schäfer in Garrel der Partei vorstellen, bevor dann die Urwahl stattfindet.