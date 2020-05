Garrel Nun ist es offiziell: Die Gemeinde Garrel hat den Freimarkt in Garrel abgesagt. Dazu sehen sich die Verwaltung nach intensiven Gesprächen mit dem Vorstand des Handels- und Gewerbevereins Garrel sowie dem Organisationsteam im Einvernehmen mit den verantwortlichen Personen gezwungen, teilte Bürgermeister Thomas Höffmann am Donnerstag mit. Zwar seien erste Lockerungen im Zuge der Corona-krise von der Landesregierung ermöglicht worden. Die beträfen aber nicht Großveranstaltungen, die bis mindestens bis zum 31. August verboten bleiben.

Umfangreichen Vorbereitungen und eine gewisse Planungssicherheit für die Aussteller seien unumgänglich. Das Organisationsteam hätte schon in der Vorbereitungs- und Planungsphase sein müssen, das sei aber aufgrund der Beschränkungen nicht möglich gewesen. Ferner entstünden bei einer weiteren Planung des Freimarktes umfangreiche Kosten, die bei einer späteren Absage dennoch zu tragen wären.

Die Gemeindeverwaltung hat die Thematik auch mit der Stadt Friesoythe erörtert, da am gleichen Wochenende im September das Eisenfest in Friesoythe stattfinden sollte. Nach Rücksprache mit dem Bürgermeister Sven Stratmann und der 1. Stadträtin Heidrun Hamjediers wird auch die Stadt Friesoythe ihre Veranstaltung für dieses Jahr absagen, um zu verhindern, dass eines der Feste noch mehr Besucher verzeichnet. Auch der verkaufsoffene Sonntag am Freimarkt entfällt. Die Entscheidung sei „schweren Herzens“ gefallen, so Bürgermeister Höffmann und der 1. Vorsitzende des HGV, Michael Wendeln.