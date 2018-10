Garrel Bei einer Feier mit den Mitgliedern hat der Landfrauenverein Garrel am Freitagabend in der Oberschule in Garrel einen runden Geburtstag gefeiert – und auf die vergangenen 40 Jahre zurückgeblickt. Bereits vor 17.30 Uhr herrschte vor den noch verschlossenen Türen der Oberschule großer Andrang: Stimmengewirr, neugierige Blicke ins Innere und große Vorfreude auf den Abend waren zu spüren. Als sich dann pünktlich die Türen öffneten, bahnten sich die rund 250 Landfrauen ihren Weg in die Schule. Ein wenig überrascht von der großen Begeisterung zeigte sich Doris Wieghaus, Vorsitzende der Landfrauen Garrel: „Wir sind bei unseren Veranstaltungen immer gut besucht aber das ist schon eine stolze Zahl“, sagte sie.

Nach einem ersten Austausch bei Apfel-Bowle startete das offizielle Programm – in dem noch einmal der eine oder andere Blick auf die vergangenen vier Jahrzehnte gerichtet wurde. „Das Jahr 1978 war auf jedenfalls ein ereignisreiches Jahr“, fand Wieghaus. „Nicht nur dass es als das Drei-Päpste-Jahr in die Geschichte eingeht, sondern am 17. Oktober wurde auch der Landfrauenverein Garrel gegründet, dem 45 Frauen als Mitglieder beitraten.“

Und das 40-jährige Bestehen sei in dieser schnelllebigen Zeit eine tolle Sache. „Wir haben uns stetig entwickelt, vielfältige Veranstaltungen auf die Beine gestellt“, so die Vorsitzende. Dieser Erfolg sei aber nicht ohne die Frauen der ersten Stunde machbar gewesen. Wieghaus: „Ohne euch stünden wir nicht hier – und ich wäre nicht eure Vorsitzende.“

Auch den ehemaligen und aktuellen Personen aus dem Vorstandsteam, darunter ihre Vorgängerinnen Anni Lanfermann (1978-1999) sowie Ludwina Crone (1999-2012) und den Vertrauenfrauen aus den Bezirken sprach sie ihren Dank aus. „Ich denke, dass wir mit unseren Aktivitäten auf einem richtigen Weg sind. Es gibt einen stetigen Mitgliederzuwachs. Aktuell sind es um die 400.“ Auch Renate Haupt vom Kreisvorstand überbrachte die Glückwünsche und lobte die tolle Arbeit des Landfrauenvereins. „Ihr seid immer rege und rührig. Macht weiter so“, sagte sie.

Das wünschte sich auch Wieghaus, bevor der Abend mit dem Show-Auftritt der „Wa(h)ren Dorf-Frauen“ und einem Abendessen mit gemütlichen Beisammensein ausklang: „Ich wünsche mir, dass wir die Erfolgsgeschichte unseres 40-jährigen Vereins weiterschreiben.“