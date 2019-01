Garrel Wie die Namen der Bauerschaften in Garrel entstanden sind – das lässt sich oftmals anhand der Geschichte eines Ortes entschlüsseln. Neun von ihnen werden in zwei Serienteilen vorgestellt. Hier folgt der erste.•

• Varrelbusch

Die älteste Bauerschaft in der jetzigen Gemeinde Garrel ist Varrelbusch. Die Entstehung des Namens hat sicherlich mit Wald oder Waldflächen zu tun, die früher hier überall zu finden waren. So vermutet man auch, dass Garrel bis zum späten Mittelalter von großen Waldflächen umgeben war. Darauf deutet der ursprüngliche Name Gerdeloh oder Gardeloh hin, da die Endungen -loh, oder auch -el „Wald“ bedeuteten. Somit ist im Namen Varrelbusch vielleicht sogar doppelt die Bedeutung „Wald“ vorhanden; von der Endung -el und von „Busch“.

Im ersten Personensatzungsregister im Amt Cloppenburg aus dem Jahre 1473 werden unter dem Namen „Varlerbusch“ zwei Familien genannt: Lubbeke, sin husfrouwe und Ludeke, sin husfrouwe, twe sons, twe dochter.

• Petersfeld

Sie ist die zweitälteste Ansiedlung in der Gemeinde Garrel. Während sich in Varrelbusch schon in ganz früher Zeit Menschen niedergelassen hatten, sind die folgenden Bauerschaften als Kolonien zu bezeichnen. Diese wurden meist mit staatlicher Unterstützung angelegt, um abgehenden Bauernkindern eine Existenz zu ermöglichen. Bereits um 1800 (also noch zur Münsterschen Zeit) soll es hier einen Ansiedler gegeben haben. 1803 kam unsere Gegend dann zum Großherzogtum Oldenburg, und um 1820 wurden mehrere Siedlerstellen vergeben. Den Namen erhielt diese Kolonie aus dieser Zeit vom damaligen Regenten Peter Friedrich Ludwig.

• Beverbruch

Diese Kolonie wurde 1837 mit der Einweisung der ersten Kolonisten gegründet. Den Namen findet man aber schon viel früher. Bereits um 1550 wird „Beverbroch“ genannt. Man kann aber davon ausgehen, dass er schon viel länger existierte, denn aufgeschrieben wurde ja das, was sich bereits im Volksmund verbreitet hatte. Zur Erklärung des Namens kommt man am besten mit dem Plattdeutschen weiter: „Bäwerbrauk“ deutet auf einen nachgebenden Boden hin (bäwern = beben, nachgeben) und „Brauk“ (Brook, Bruch = niedriges, nasses Uferland). Diese Gegend war in früherer Zeit auch stets Grenzland: Die gemeinsamen „Marken“ (Allmende) grenzten hier aneinander (Garrel, Littel/Wardenburg, Sage, Emstek und Cloppenburg). Das führte zu manchem Streit und Auseinandersetzungen.

• Nikolausdorf

Die Kolonie Nikolausdorf sollte ursprünglich aufgeforstet werden. Das Gebiet gehörte bis zur Markenteilung zur Garreler Mark. Als diese aufgeteilt wurde (1867), fiel der dritte Teil (sogenannte Tertia) an den Staat Oldenburg. Das war zu dieser Zeit die Bedingung im Land Oldenburg, dass bei der Teilung der riesigen Markenflächen der jeweils dritte Teil an den Staat fiel. Dieser überwies die riesige Fläche (etwa 1500 Hektar) 1895 zur Aufforstung an die Forstverwaltung. Der damalige Garreler Pfarrer Kock gab aber die Anregung zur Gründung einer Kolonie, denn hier sollten „Menschen und nicht Bäume wachsen“. Da der Oldenburger Staat dieses Vorhaben großzügig unterstützte, wurde der Name dieser Kolonie 1902 auf „Nikolausdorf“ festgelegt, zu Ehren des oldenburgischen Großherzogs Nikolaus Friedrich Peter.