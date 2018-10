Garrel Es war die Nachricht für alle homosexuellen Paare. Am 1. Oktober 2017 wurde die gleichgeschlechtliche Ehe in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich festgelegt. Das neue Gesetz ersetzte die zuvor mögliche eingetragene Lebenspartnerschaft, in der die Paare zwar im Vergleich zur Zivilehe gleiche Pflichten, aber weniger Rechte hatten.

Seit über einem Jahr ist die neue Regelung nun in Kraft. In der Gemeinde Garrel hat aber noch keiner von diesem neuen Recht Gebrauch gemacht, heißt es aus dem Standesamt der Gemeinde Garrel. Lediglich eine Umwandlung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in eine richtige Ehe hat es gegeben, so das Standesamt.

Die sehr niedrige Zahl an Homo-Ehen passt in den ländlichen Trend. Generell machten Homo-Ehen in vielen kleineren Städten weit weniger als zehn Prozent aller Ehen aus. In den niedersächsischen Orten Buxtehude, Uelzen oder Cloppenburg trauten Standesbeamte nur in zwei bis fünf Prozent aller Fälle ein Männer- oder Frauenpaar. Nach einer Umfrage des evangelischen Pressedienstes gaben sich bundesweit mindestens 7000 Männer- und Frauenpaare das Ja-Wort. In ausgewählten größeren Städten Niedersachsens schlossen bislang über 700 gleichgeschlechtliche Paare die Ehe, in Bremen waren es 291. Bundesweit ist die Rheinmetropole Köln besonders beliebt bei Homosexuellen. Dort heirateten 1056 Schwule und Lesben. Das entsprach einem Anteil von 18 Prozent an allen Eheschließungen. Ähnlich hoch war er im sächsischen Leipzig mit rund 19 Prozent. Auch in Hamburg (800), der Stuttgarter Innenstadt (708) und Frankfurt am Main (673) gaben sich viele Schwule und Lesben (erneut) das Ja-Wort. Während sich in den Großstädten oft mehr Männer trauten, gab es in vielen kleineren Städten mehr lesbische Eheschließungen. Vergleicht man die Zahlen in Garrel zum Beispiel mit denen von Friesoythe, sieht es dort nicht groß anders aus. Dort gab es nur eine gleichgeschlechtliche Eheschließung. Dort wurden aber fünf eingetragene Lebenspartnerschaften in die neue Ehe umgeschrieben. In Friesoythe war bei diesen sechs aber nur ein Frauenpaar dabei.

